Çavuşoğlu: Populismus schürt Gewalt gegen Muslime

In der Videobotschaft betonte der türkische Außenminister, dass der populistische Diskurs in der Welt, insbesondere in Europa, die Gewalt gegen Muslime geschürt habe.

Teilen

Istanbul – Am heutigen Mittwoch begann in Istanbul ein zweitägiges internationales Seminar unter dem Titel „Menschenrechtsverletzungen gegen Muslime“, das vor der ständigen Menschenrechtskommission, der Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) und dem türkischen Außen- und Justizministerium organisiert wird. Während der Veranstaltung sollen die Menschenrechtsverletzungen weltweit thematisiert und Lösungsvorschläge erarbeitet werden.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und Parlamentspräsident Mustafa Şentop wandten sich vor Beginn des Workshops mit einer Videobotschaft an die anwesenden Teilnehmer. In der Videobotschaft betonte der türkische Außenminister, dass der populistische Diskurs in der Welt, insbesondere in Europa, die Gewalt gegen Muslime geschürt habe. „Neben diesen gilt es die Uiguren, die Rohingya-Moslems in Myanmar und die Rechte unserer muslimischen Brüder in aller Welt zu schützen. Insbesondere die Isolierung der Zyperntürken und die türkische Minderheit in Griechenland, die grundlegender Menschenrechte beraubt ist, zeigt, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen sollten“, so Çavuşoğlu,

Nach der Videobotschaft hielt der stellvertretende türkische Justizminister Yakup Moğul eine Ansprache, indem er auf die Probleme der türkischen Minderheit im griechischen Westthrakien einging und die dortigen Menschenrechtsverletzungen erwähnte.

Weiterer Themenschwerpunkt ist Lage in den von Israel besetzten Gebieten Palästinas

Am ersten Tag des Kolloquiums soll die Situation der Muslime in Europa und Asien erörtert und am Donnerstag die Lage in den von Israel besetzten Gebieten in Palästina abgehandelt werden. An dem Seminar nehmen Vertreter der muslimischen Community weltweit teil.

Weitere Redner der Veranstaltung sind der Vorsitzende der Menschenrechtskommission der OIC, Dr. Hacı Ali Açıkgül, der stellvertretende Generalsekretär der OIC, Botschafter Samir Bakr Diab sowie der Vize-Außenminister und Botschafter Palästinas Ammar Hijazi.

An der Veranstaltung nehmen auch Vertreter zivilgesellschaftlicher Institutionen und Wissenschaftler aus Westthrakien teil.

Kemal Bölge/Istanbul

OIC Secretary General H.E. Hissein Brahim Taha, addressed the inaugural high-level segment of the 8th Meeting of The #IstanbulProcess held virtually on 16 February 2022, under the theme ‘10th Anniversary of #HumanRights Council Resolution 16/18: Looking Back and Moving Forward’. pic.twitter.com/kWxP36MmbG — OIC (@OIC_OCI) February 16, 2022

Auch interessant

– Islamophobie –

Erdogan-Sprecher Altun: Westliche Medien spielen wichtige Rolle bei Islamfeindlichkeit

Erdogans Kommunikationschef Fahrettin Altun betonte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu nochmal die Wichtigkeit eines englischsprachigen weltweiten TV-Kanals im Kampf gegen Islamfeindlichkeit.