Vorgezogene Parlamentswahlen in Nordzypern

In der Türkischen Republik Nordzypern (TRNC) finden an diesem Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen statt.

Insgesamt sind 203.792 Wähler dazu aufgerufen, die 50 Sitze im Parlament von Lefkoşa neu zu bestimmen. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale, die um 18 Uhr schließen. Zur Wahl treten 400 Kandidaten aus acht verschiedenen Parteien an. In sechs Bezirken Nordzyperns sind 2.289 Wahlhelfer im Einsatz, die die 763 aufgestellten Wahlurnen überwachen sollen.

Von den 50 Sitzen im Parlament entfallen 16 auf den Bezirk Lefkoşa , 13 auf Gazimağusa, elf auf Girne, fünf auf Iskele, drei auf Güzelyurt und zwei sind für Lefke bestimmt. Bei den Parlamentswahlen in Nordzypern gilt eine Fünf-Prozent-Hürde. Mit ersten Ergebnissen wird gegen Mitternacht gerechnet.

Das Wahlamt will am Montag, spätestens jedoch am Dienstag das offizielle Wahlergebnis mitteilen. Während der Stimmabgabe gelten in allen Wahllokalen in Nordzypern die Corona-Hygieneregeln. Bürgern ohne eine Mundschutzmaske ist der Zutritt ins Wahllokal untersagt. Die Wähler erhalten vor der Stimmabgabe Hygienehandschuhe ausgehändigt.

Kemal Bölge/Lefkoşa

