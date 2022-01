Türkei: Schauspielerin Fatma Girik an Corona gestorben

Ihre schönen blauen Augen zogen so manchen Zuschauer in ihren Bann und galten zeit ihres Lebens als Markenzeichen. Wie kaum eine andere Schauspielerin vor ihr prägte Fatma Girik das türkische Kino.

von Kemal Bölge

Sie wirkte stets authentisch und ohne Starallüren, denn die am 12 Dezember 1942 in Istanbul geborene Grande Dame des türkischen Films brachte vor und hinter der Kamera eigene Ideen mit. Den endgültigen Durchbruch schaffte sie mit dem 1960 gedrehten Film „Ölüm Peşimizdeydi“ (Der Tod hat uns verfolgt), bei dem ihr späterer Lebenspartner Memduh Ün Regie führte.

Die Schauspielerin Perihan Savaş erzählte einmal, dass Girik bei den Vorbereitungen zum Film „Namus“ (Die Ehrbarkeit) sie zu ihrem Schneider mitgenommen habe und die Filmkostüme der beiden dort eigens habe anfertigen lassen. Sie soll vor dem Dreh auch das Make-up von Savaş aufgetragen haben. Während ihrer Schauspielkarriere wirkte Girik in mehr als 180 Filmen mit.

Als in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland Videorekorder in türkischen Haushalten Einzug hielten, durften wir als Kinder die geliehenen türkischen Videokassetten uns anschauen. Ich schaute mir mit meinen Geschwistern gerne Action-Filme mit Cüneyt Arkın an und Fatma Girik hatte in diesen Filmen eine Aura, die ihresgleichen suchte. Für mich waren beide im Film das Traumpaar schlechthin, auch wenn sie im wirklichen Leben getrennte Wege gingen.

Wir schauten uns gerne die Yeşilçam-Filme, also die türkischen Mainstreamfilme, an. Bereits mit 14 Jahren spielte Girik in ihrem ersten Film und das Glück sollte ihr lange hold bleiben. Im Alter von 79 Jahren ist Fatma Girik am frühen Montagmorgen in einem Krankenhaus in Istanbul verstorben.

Das behandelnde Krankenhaus teilte mit, dass die Schauspielerin infolge einer Covid-19 Infektion an „mehrfachem Organversagen“ gestorben sei. Seit 10 Tagen befand sich Girik in der Intensivstation eines Privatkrankenhauses. Die türkische Filmindustrie verliert mit ihrem Tod nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine starke Persönlichkeit.