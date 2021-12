Şentop: Der Westen hat das Modell des „muslimischen Terroristen“ erfunden

Teilen

Ankara – Der türkische Parlamentspräsident beschuldigte am Montag den Westen, ein „Schirmherr des internationalen Terrorismus“ zu sein.

„Um Islamophobie zu erzeugen, war es notwendig, ein Bild des Terrorismus durch Muslime im Westen zu zeichnen. Das kommt nicht von alleine. Der Islam lässt so etwas ohnehin nicht zu. Es ist für normale Muslime unmöglich, so etwas (Terrorismus) zu tun“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu Mustafa Şentop der auf einer Podiumsdiskussion über Islamophobie in Europa in der Hauptstadt Ankara sprach.

Der Westen habe das Modell des „muslimischen Terroristen“ erfunden und unterstütze dieses Modell auch finanziell und militärisch.

„Daher ist die westliche Welt, die die Islamophobie erfunden hat, in Wirklichkeit der Schirmherr des internationalen Terrorismus“, sagte er.

„Wir wenden uns gegen die Missachtung grundlegender Menschenrechte, wenn es um Muslime geht“, fügte er hinzu.

