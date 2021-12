Ex-US-Präsident Donald Trump ruft zur Corona-Impfung auf

Palm Beach – In einem Interview hat Ex-US-Präsident Donald Trump die Menschen aufgefordert, sich impfen zu lassen und den Corona-Impfstoff als „eine der größten Errungenschaften der Menschheit“ gelobt.

„Der Impfstoff ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit“, sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit der Kommentatorin Candace Owens.

Die Impfung schütze vor schweren Verläufen: „Die Ergebnisse des Impfstoffs sind sehr gut, und wenn man [COVID] bekommt, ist es eine sehr leichte Form. Die Menschen sterben nicht, wenn sie sich impfen lassen. Diejenigen, die sehr krank werden und ins Krankenhaus müssen, sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aber es ist immer noch ihre Entscheidung“, sagte er. „Und wenn man sich impfen lässt, ist man geschützt“.

Während eines Live-Interviews in Dallas mit dem ehemaligen Fox News-Moderator Bill O’Reilly wurde Trump vom Publikum ausgebuht, nachdem er verraten hatte, dass er eine Booster-Impfung erhalten habe. Trump winkte die Rufe mit der Hand ab.

US-Präsident Joe Biden lobt Trump

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte auf Twitter den Owens-Interview-Clip: „Ich schließe mich hier dem ehemaligen Präsidenten Trump an, was die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen angeht. Fröhliche Weihnachten, lasst euch impfen.“

Auch US-Präsident Joe Biden lobte Trump am Dienstag dafür, dass er sich impfen ließ.

„Das ist vielleicht eines der wenigen Dinge, bei denen er und ich einer Meinung sind“, sagte Biden. „Menschen mit Auffrischungsimpfungen sind sehr gut geschützt.“

