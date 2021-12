Ankara: Türkei ist Opfer von Desinformationskampagnen

Die Türkei ist das Land, das am meisten unter dem globalen Desinformationsproblem zu leiden hat, sagte der Kommunikationsdirektor des Landes am Sonntag.

Teilen

Ankara – Die Türkei ist das Land, das am meisten unter dem globalen Desinformationsproblem zu leiden hat, sagte der Kommunikationsdirektor des Landes am Sonntag.

Auf der gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung der Workshops „Strategische Kommunikation“ und „Kampf gegen Desinformation“ sagte Fahrettin Altun, die Türkei stehe im Mittelpunkt von Desinformationskampagnen auf der internationalen Bühne, berichtet de Nachrichtenagentur Anadolu.

Unter Berufung auf eine Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism aus dem Jahr 2018 sagte Altun, die Türkei sei das Land, das am stärksten von diesem globalen Desinformationsproblem betroffen sei.

Die Türkei habe einen Transformationsprozess durchlaufen, der sich „zugunsten der türkischen Nation und ihrer nationalen Interessen auswirke“, erklärte Altin und fügte hinzu, dass es eine breite Allianz internationaler Akteure gebe, um die Errungenschaften der Türkei durch Desinformation rückgängig zu machen.

Altun wies darauf hin, dass Desinformation in modernen Demokratien in erster Linie dazu verwendet werde, soziales Chaos, politische Instabilität und Wirtschaftskrisen zu schaffen, und sagte, dass all diese Instrumente dazu dienten, „die Möglichkeit einer ausländischen Intervention zu schaffen“.

Die Türkei sei Opfer von Desinformationskampagnen terroristischer Organisationen, ausländischer Staaten, substaatlicher Akteure, multinationaler Unternehmen und internationaler Nichtregierungsorganisationen.

Er betonte, dass die Desinformationspolitik ein Prozess sei, der zur Ghettoisierung und Polarisierung im sozialen, politischen und kulturellen Bereich führe und ein Element sei, das die soziale Struktur, die nationale Einheit und Integrität schädige.

Es sei eine „nationale Pflicht“, Desinformation zu verhindern, zitiert Anadolu Altun weiter.

Auch interessant

– NEX24-Exklusivinterview –

US-Politologe Cannon: „Die Türkei ist ein Land, das Afrika versteht“

Interview mit Prof. Brendon J. Cannon über die türkisch-afrikanischen Beziehungen.

r.