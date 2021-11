Worauf man beim Kauf einer FFP2-Maske achten sollte

Die CE-Kennzeichnung | CE steht für Conformité Européenne , also die europäische Konformität. Die Hersteller von Schutzmasken in Europa haben sich auf diesen Standard geeinigt. Um sicherzugehen, dass er eingehalten wird, überprüfen ausgewählte Prüfstellen in Europa die Medizinprodukte. Bestehen sie den Test, erhalten sie die CE-Markierung und eine Prüfnummer der verantwortlichen Stelle. Beides muss auf der Maske vermerkt sein.