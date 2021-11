Teilen

Moskau – Deutschland und Polen haben Präsident Putin vorgeworfen, mit Weißrussland zusammenzuarbeiten, um die humanitäre Krise an der Ostgrenze der Europäischen Union zu verschärfen. Der Sprecher des polnischen Außenministeriums erklärte, dass Moskau die Krise an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland ausnutze, lüge und Fakten manipuliere, was zu einer Eskalation der Spannungen in Europa führe.

Der stellvertretende Außenminister Polens, Piotr Wawrzyk, sagte am Montag im polnischen Rundfunk: „Weißrussland will einen großen Zwischenfall herbeiführen, vorzugsweise mit Schüssen und Opfern“, und beschuldigte die weißrussische Regierung, eine „große Provokation“ zu planen, indem sie Migranten zum Überschreiten der polnischen Grenze veranlasse.

Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa äußerte sich zur Situation an der polnischen Grenze. „Polnische Politiker, die Lukaschenka kritisieren und Minsk für die Probleme mit den Einwanderern aus dem Irak verantwortlich machen, sollten nicht vergessen, wie der Irak unter aktiver Beteiligung Warschaus zerstört wurde“, kommentierte sie auf Telegram.

„Mehr als 2.000 polnische Soldaten sind in dieses souveräne Land eingedrungen, um dort die Demokratie einzuführen“, fügte Sacharowa hinzu und erklärte, Polen solle die Menschen, die sich an seinen Grenzen befinden, akzeptieren.

Die Vorfahren (der Flüchtlinge) hätten nicht so ein Leben gewünscht und sich ein Leben in ihrem eigenen Land aufgebaut, bis „skrupellose Demokraten einmarschiert“ seien.

„Die US-Regierung und die von ihr geführten Länder haben mit dem proaktiven Engagement Ihres Landes die Staatlichkeit des Irak zerstört und damit eine tektonische Verschiebung in der Region bewirkt.

Der vom Westen geförderte Arabische Frühling, die NATO-Kampagne gegen Libyen, die Einmischung des kollektiven Westens in die Angelegenheiten Syriens und die Unterstützung des dortigen internationalen Terrorismus und vor allem das Entstehen von ISIS auf den Trümmern des irakischen Staates – all dies führte zu einem massiven Zustrom von Flüchtlingen und Migranten aus diesem Teil der Welt nach Europa. Natürlich haben auch Informationskampagnen, die darauf abzielen, die Traditionen und Werte einiger Länder über andere zu stellen, eine Rolle gespielt.

Lassen Sie mich wiederholen, was Außenminister Sergej Lawrow gerade gesagt hat. Die Verantwortung für die Beilegung der Migrationskrise an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland liegt beim Westen, der sie durch sein Handeln im Nahen Osten verursacht hat. Sie muss in voller Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht gelöst werden.

Man kann nicht so tun, als ob dies erst seit gestern der Fall wäre. Die Situation an der Ostgrenze der EU ist nur ein Teil des Bildes. Dies nicht zu verstehen oder anzuerkennen, bedeutet, Fakten zu manipulieren und zu lügen. Sich selbst zu belügen ist die schrecklichste Lüge, die man sich vorstellen kann“, so Sacharowa in einer auf facebook veröffentlichten Stellungnahme.

Die EU hat Minsk beschuldigt, Migranten an ihre Grenzen zu drängen, um gegen die Sanktionen zu protestieren, die als Reaktion auf ein hartes Vorgehen gegen Oppositionelle verhängt wurden. Brüssel forderte am Montag neue Sanktionen gegen Belarus. „Der Einsatz von Migranten zu politischen Zwecken ist inakzeptabel“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und fügte hinzu, dass die EU auch prüfen werde, wie „Fluggesellschaften aus Drittländern, die Migranten nach Belarus bringen, sanktioniert werden können.

