Ankara – Die türkische Oppositionspolitikerin Meral Akşener von der IYI-Partei, hat die Solidaritätsbekundung mit Europa und das Hilfsangebot des türkischen Gesundheitsministers Fahrettin Koca, mit der Bereitschaft schwere Covid-19-Erkrankte im türkischen Gesundheitssystem aufnehmen und versorgen zu wollen, scharf verurteilt.

Die Kritik der oppositionellen Parteivorsitzenden kam auf, als der Regionaldirektor für Europa bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Hans Kluge, dem türkischen Gesundheitsminister Koca über Twitter dankte. Laut Kluge habe der türkische Arztkollege Koca ein Angebot unterbreitet, um das europäische Gesundheitssystem zu entlasten. Man danke der Türkei dafür, Covid-19 Patienten aus europäischen Ländern aufzunehmen und damit das europäische Gesundheitssystem zu entlasten, deren Intensivstationen überfordert seien.

🇩🇪 durchlebt eine schwierige Phase in der Pandemie. Gestern erreichte die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle einen neuen Höchststand. Wir haben Verpflichtungen gegenüber unseren Bürgern und der Menschheit. Wir sind bereit, für unsere Bürger Verantwortung zu übernehmen. pic.twitter.com/yrD2dgHOBd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021

Im Gegenzug erklärte Koca über Twitter, dass die Türkei auch ihren internationalen Beitrag leisten wolle und kündigte eine weitere Spende von 10 Millionen Dosen Covax-Impfdosen, die die WHO verwenden könne.

Die türkische Oppositionspolitikerin Akşener verurteilte daraufhin die Absicht des türkischen Gesundheitsministers Koca, schwererkrankte Covid-19 Patienten aus Europa aufnehmen zu wollen. Akşener erklärte, nach dem Erdoğan die Türkei in ein Flüchtlingsauffanglager verwandelt habe, trete nun Koca hervor, um Covid-19 Erkrankte aus Europa aufzunehmen. Wie könne Koca es wagen, neuen Varianten des Covid-19 Tür und Tor zu öffnen.

Daraufhin twitterte Gesundheitsminister Koca, Akşener politisiere mit ihre Frage die Türkischstämmigen in Europa. Es gebe fünf Millionen Mitbürger in Europa, die wenn es darauf ankäme, in einem Notfall-Krankenhaus in Istanbul behandelt werden könnten. Das deutsche Gesundheitsministerium habe mitgeteilt, dass die Intensivbetten bald alle belegt seien.

Des weiteren twitterte Fahrettin Koca, dass Deutschland eine schwierige Phase durchlebe. „Gestern erreichte die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle einen neuen Höchststand. Wir haben Verpflichtungen gegenüber unseren Bürgern und der Menschheit. Wir sind bereit, für unsere Bürger Verantwortung zu übernehmen.“ erklärte Koca weiter.

Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. https://t.co/KkFtXvPS9a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021

