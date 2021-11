Mehr als 100 Prominente verurteilen in offenem Brief Israel

Join Richard Gere, Claire Foy, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Ken Loach, Jim Jarmusch, Mike Leigh, musician Jarvis Cocker, Massive Attack, Philip Pullman, Colm Tobin and Irvine Welsh – to defend those defending Palestinians https://t.co/cwsNJa7ga8 pic.twitter.com/OqLedbUilT

Israel hat ihnen jedoch vorgeworfen, Spendengelder an Militante zu leiten und mit einer linken Organisation in Verbindung zu stehen, die in der Vergangenheit Anschläge in Israel geplant und durchgeführt hat.

Proud to be one of 100+ artists, actors, and more calling on the international community to defend Palestinian human rights orgs against Israeli government repression. #StandWithThe6

In the US? Demand action from Congress now: https://t.co/yuSdvv5J3shttps://t.co/NGYTlWdEGh

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 17, 2021