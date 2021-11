Lara Wood: „Natalie Wood wurde als Teenager von Kirk Douglas sexuell missbraucht“

Seit Jahrzehnten ist es eines der dunkelsten Gerüchte Hollywoods: Die Teenagerin Natalie Wood wurde von einem mehr als doppelt so alten Filmstar sexuell missbraucht, als sie sich mit ihm in einem Hotel in Los Angeles traf.

Teilen

New York – Seit Jahrzehnten ist es eines der dunkelsten Gerüchte Hollywoods: Die Teenagerin Natalie Wood wurde von einem mehr als doppelt so alten Filmstar sexuell missbraucht, als sie sich mit ihm in einem Hotel in Los Angeles traf. In ihren Memoiren, die nächste Woche erscheinen, nennt Woods jüngere Schwester Hollywood-Legende Kirk Douglas als Täter.

„Ich erinnere mich, dass Natalie besonders schön aussah, als Mama und ich sie an jenem Abend am Eingang des Chateau Marmont absetzten“, zitiert die Nachrichtenagentur AP Lara Wood aus ihrem Buch „Little Sister“. Der Vorfall habe sich demnach im Sommer 1955 ereignet, etwa zu der Zeit, als Natalie Wood „The Searchers“ drehte. Das Treffen sei damals von ihrer Mutter, Maria Zakharenko, arrangiert worden, die dachte, dass „ihr viele Türen geöffnet werden könnten, wenn er ihr nur mit seinem berühmten, gut aussehenden Kopf zunickt“, so Lana Wood.

Doch als die Darstellerin von ihrem Treffen mit dem Prominenten zurückkehrte, wusste ihre Schwester, dass etwas nicht stimmte, berichtet AP weiter.

Lana, die damals 8 Jahre alt war, schilderte die beunruhigende Szene: „Es schien eine lange Zeit vergangen zu sein, bevor Natalie wieder ins Auto stieg und mich aufweckte, als sie die Tür zuschlug“, schrieb sie laut AP in ihrem Buch. „Sie sah schrecklich aus. Sie war sehr zerzaust und sehr aufgeregt, und sie und Mom begannen eindringlich miteinander zu flüstern.“

Die Autorin fügte hinzu: „Ich konnte sie nicht wirklich hören oder verstehen, was sie sagten. Offensichtlich war meiner Schwester etwas Schlimmes zugestoßen, aber was auch immer es war, ich war anscheinend zu jung, um es zu erfahren.“ Doch erst als die Geschwister beide erwachsen waren, erzählte Natalie schließlich, was sich angeblich zugetragen hatte.

„Ich hatte Angst, ich war verwirrt“

„Es war wie eine außerkörperliche Erfahrung. Ich hatte Angst, ich war verwirrt“, erinnert sich Lana Wood an die Worte ihrer Schwester damals. Lana, die heute 75 Jahre alt ist und etwa 8 Jahre alt war, als sich der angebliche Vorfall ereignete, erinnert sich, dass ihre Schwester und ihre Mutter sich einig waren, dass es Natalies Karriere ruinieren würde, wenn sie ihn öffentlich anklagen würde. „Nimm es hin“, war laut „Little Sister“ der Rat der Mutter.

In dem Buch „Little Sister“ gehe es vor allem um den mysteriösen Tod von Natalie Wood im Jahr 1981 im Alter von 43 Jahren. Obwohl es sich offiziell um einen Badetod handelte, haben viele, darunter auch Lana, ihren damaligen Ehemann Robert Wagner verdächtigt.

Der 1916 in New York geborene Kirk Douglas war ein US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller. In den 1950er und 1960er Jahren zählte er zu den führenden Hollywood-Stars und war oft in Western und Abenteuerfilmen zu sehen. Er starb im vergangenen jahr im Alter von 103 Jahren.