Griechenland verurteilt spanisch-türkisches Rüstungsabkommen

Athen – Die griechische Regierung hat das spanisch-türkische Abkommen zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie scharf verurteilt.

Bei einem Treffen der beiden Staatsoberhäupter am Mittwoch (17. November) in Ankara lobte Recep Tayyip Erdoğan die von Sánchez angekündigten Rüstungsprogramme in Zusammenarbeit mit Spanien. Er erinnerte insbesondere daran, dass die Türkei in Zusammenarbeit mit Spanien das amphibische Angriffsschiff der türkischen Marine „Anadolu“ gebaut hat, das als leichter Flugzeugträger konfiguriert werden kann. Der türkische Präsident schlug auch den Bau eines noch größeren Flugzeugträgers für sein Land vor.

„Unser Ziel ist es, einen großen Flugzeugträger zu bauen. Vielleicht werden wir auch Anstrengungen im Bereich der U-Boote unternehmen. Wir werden diese Schritte unternehmen. Es gibt viele Dinge, die wir in der Verteidigungsindustrie gemeinsam verwirklichen können“, sagte Erdoğan.

Der türkische Staatschef fügte hinzu, dass Spaniens Haltung gegenüber der Türkei von anderen EU-Ländern als „Vorbild“ betrachtet werden sollte, und äußerte seine Zufriedenheit über die Investitionen von mehr als 600 spanischen Unternehmen in der Türkei.

„Die Präsenz der spanischen Bank BBWA ist das konkreteste Zeichen des Vertrauens in die Türkei“, sagte er.

Spanien hat sich seit Beginn der Spannungen im östlichen Mittelmeerraum wegen der Gasförderung gegen den Antrag Griechenlands auf EU-Sanktionen gegen die Türkei gewehrt. Griechenland ist der Ansicht, dass die Türkei mit ihren Gasförderungsaktivitäten in seinen Hoheitsgewässern gegen internationales Recht verstoßen hat.

Im Oktober 2020 wies der griechische Außenminister Nikos Dendias in einem Schreiben an seine Amtskollegen aus Deutschland, Spanien und Italien auf die Notwendigkeit hin, ein Waffenembargo gegen die Türkei zu verhängen.

Die Türkei hat die einseitigen Bohrungen der griechisch-zyprischen Regierung im östlichen Mittelmeerraum wiederholt angefochten und betont, dass auch die Türkei Rechte an den Ressourcen in der Region hat. Sie ist der Ansicht, dass die Gewässer, in denen sie probeweise nach Erdgas bohrt, zu ihrem sogenannten Festlandsockel gehören. Die Türkei will mit den Bohrungen auch die Anteile der türkischen Zyprer am Erdgasgeschäft sichern.

Athen und spanische Opposition „verärgert

Der griechische Regierungssprecher Giannis Oikonomou sagte, es sei „selbstverständlich“, dass die EU-Mitgliedsstaaten an die Entscheidungen des EU-Rates gebunden seien, wenn es um die „Beziehungen zur Türkei und deren „Provokationen und Verstöße gegen das internationale Recht“ gehe.

„Der sozialistische spanische Ministerpräsident hätte die allgemeine Haltung des Europäischen Rates berücksichtigen müssen“, so der griechische Abgeordnete.

In Athen vermuten Kritiker, dass die spanisch-türkische Annäherung kein Zufall ist, vor allem nachdem Griechenland und Frankreich ein bahnbrechendes Militärabkommen unterzeichnet haben, das gegenseitigen Beistand vorsieht, falls eine Partei von einem Drittland angegriffen wird, auch wenn dieses der NATO angehört. Analysten schätzen, dass Spanien das zunehmende Engagement Frankreichs im östlichen Mittelmeerraum nicht positiv sieht.

