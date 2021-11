Glücksspiel-Milliarden: Seit 1. Juli 2021 stark umkämpft

Milliardensummen werden von Glücksspielbetreibern weltweit im Internet umgesetzt. Jetzt könnte der heiß umkämpfte Wettbewerb noch mehr in Schwung kommen! Online-Glücksspiel wurde im vergangenen Sommer deutschlandweit legal. Am 1. Juli 2021 trat bundesweit der lang ersehnte Glücksspielstaatsvertrag in Kraft.

Teilen

Milliardensummen werden von Glücksspielbetreibern weltweit im Internet umgesetzt. Jetzt könnte der heiß umkämpfte Wettbewerb noch mehr in Schwung kommen! Online-Glücksspiel wurde im vergangenen Sommer deutschlandweit legal. Am 1. Juli 2021 trat bundesweit der lang ersehnte Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Das öffnet internationalen Anbietern einen attraktiven Markt. Das Thema Glücksspiel, insbesondere Online-Glücksspiele, galt in der Bundesrepublik immer als heikel und wurde von den Bundesländern für private Anbieter faktisch verboten. Ein historischer Tag für das Online-Glücksspiel in Deutschland – das Inkrafttreten eines schwer ausgehandelten Staatsvertrages, der künftig bundesweit den Betrieb von Online-Casinos legalisiert.

Die Mehrheit der Spieler und Fernsehzuschauer wurden bereits vor dem 1. Juli geradezu mit Werbespots für Online-Glücksspiele bombardiert. Allerdings verfügten diese Anbieter lediglich über eine offizielle Lizenz für Schleswig-Holstein. Das Bundesland beschreitet bereits seit 2012 einen Sonderweg. Andere Anbieter sitzen in London oder Malta und betrieben ihre Geschäfte sozusagen halblegal.

Was beinhaltet der neue Glücksspielstaatsvertrag?

Das Online-Casino Verbot wurde zum Juli 2021 aufgehoben. Das staatliche Monopol für die Lotterie bleibt bestehen. Dieser Vertrag zertifiziert und lizenziert mit komplexen Vorschriften einen regulierten Markt und beugt großen Schwarzmärkten vor. Er enthält die Erlaubnis für Online-Poker, virtuelle Spielautomaten und Sportwetten privater Anbieter, wie etwa 22bet. Die neue Lizenzverordnung gilt deutschlandweit und die Werbung ist neu geregelt. Große Herausforderungen kamen damit auf die Anbieter zu, die ihre Software-Technologie bereits vor dem Lizenzantrag nach den kommenden staatlichen Vorschriften gestalten mussten. Eine enge Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und eine Verflechtung von Recht und Technologie erhöhen die Chancen – auch für ausländische Anbieter – den attraktiven Markt zu stürmen.

DSWV bezeichnete damals die deutsche Sportwettenpolitik als nicht wettbewerbsfähig

Im Vergleich zu europäischen Ligen, wie die britische Premier Leage, würden die deutschen Sportligen zurückfallen. Der Verband DSVW vertrat die Meinung, dass durch die Sportwetten-Verordnung und die Politik des Verzichts auf Sponsoren und Werbeeinnahmen Spitzenmeisterschaften nicht wettbewerbsfähig sein können.

Anfängliche Schwierigkeiten

Die Freude der Betreiber auf eine ungetrübte Zukunft wurde jedoch im April beendet. Das Darmstädter Verwaltungsgericht stellt für lokale Anbieter die Lizenzvergabe ein. Durch ernsthafte Anträge von 20 Casino-Betreibern und mehr als 30 lokalen Anbietern wären über 99 Prozent der Online-Sportwetten auf den legalen deutschen Glücksspielmarkt verlegt worden. Viele Anbieter von Online-Wetten betrachteten das Urteil als ein Fiasko für die deutsche Glücksspielindustrie.

Sieht man sich die deutschen Bevölkerungszahlen und die große wirtschaftliche Relevanz der Online-Spiele an, war die Enttäuschung sicherlich groß. Diese Verfahrenseinstellung zur Lizenzvergabe an lokale Anbieter entmutigte und frustrierte viele Wettanbieter. Sie hatten bis zum Lizenzantrag viel Zeit und Kraft investiert, mit dem Ergebnis eines Verfahren-Stillstandes. Dieses Urteil wurde jedoch schnell von einem großen Betreiber angefochten.

Das Ergebnis am Ende war, dass die von Regulierungsbehörden unterbreiteten Maßnahmen nicht förderten. Lokale Anbieter behaupteten sogar, dass diese die Spieler zum Schwarzmarkt treiben würden. Sowohl Anbieter als Spiel-Begeisterte haben sich auf eine Regulierung des Glücksspiels in Deutschland gefreut. Politische Konflikte wurden ausgeräumt und das Gesetz konnte in Kraft treten. Nun sind die Online-Glücksspiele legal und die lokalen Glücksspielanbieter blicken auf eine sicherere Zukunft.

Deutschland – der zweitwichtigste Glücksspielmarkt in Europa nach Großbritannien!

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten lief für die Anbieter das Geschäft schon lange auf Hochtouren. Umsätze von mehr als 11 Prozent konnte Deutschland im europaweiten Online-Glücksspielangebot für sich verbuchen, berichtete die EGBA (European Gaming & Betting Association). Während bereits im Jahr 2019 laut diesem Verband 2,7 Milliarden Euro eingenommen werden konnten – mit steigender Tendenz. Kenner der Branche behaupten sogar, dass das Marktvolumen durch viele illegale Angebote, noch größer sein dürfte. Nach Großbritannien mit Marktanteilen von 30 Prozent ist Deutschland somit der zweitwichtigste europäische Online-Markt in der Glücksspiel-Branche.

Weltweit erreichte laut EGBA das Online-Glücksspiel ein Umsatzvolumen von 100 Milliarden Euro im Jahr 2019. Davon wurden allein online 24,5 Milliarden Euro eingenommen. Der Restbetrag errechne sich aus den terrestrischen Geschäften wie Automaten in Gaststätten oder Spielhallen. Allein der Glücksspielmarkt Deutschlands verzeichnete 2019 nach dem Bericht der Aufsichtsbehörde der Länder für Glücksspiele ein Gesamtvolumen von guten 11 Millionen Euro. Dubiose Online-Angebote wurden hier bereits abgezogen.

Nach der Legalisierung im Juli 2021 gilt es jetzt, den begehrten Milliardentopf zu verteilen und immer mehr Firmen und Anbieter möchten hineingreifen. Auch deutsche bekannte Unternehmen, Big Player im terreristischen Glücksspielgeschäft, die ihre Spielhallen-Automaten selbst entwickeln und herstellen, möchten sich ein Stück von diesem Kuchen abschneiden und wollen zukünftig auch online präsent werden. Die Online-Milliarden sind scharf umkämpft. Im stationären Geschäft etablierte Glücksspielgrößen erzielten bisher Umsätze in hohen Millionenbeträgen. Sie beginnen im Internet nun wieder klein und möchten sich von den bereits großen Online-Playern ihre Marktanteile erkämpfen.

Online-Angebote für Glücksspiele gibt es in Deutschland seit ungefähr zehn Jahren. Jetzt kommen neue Betreiber hinzu. Es wird in der Zukunft jedoch eine offensichtlichere Unterteilung zwischen nicht-legalen und legalen Online-Glücksspiel-Angeboten geben.

Auch interessant

– Gesundheit –

Handysucht: Fast jeden Dritten befällt Panik, wenn Smartphone nicht zur Hand ist

Täglich vor dem Bildschirm: Für eine Mehrheit der Deutschen vergeht kein Tag ohne Surfen, kein Tag ohne Fernsehen oder Videos, kein Tag ohne WhatsApp oder andere Nachrichten. Fast jeder besitzt heute ein Smartphone, die Nutzung hat in den vergangenen Jahren zugenommen.