Die Top 5 sichersten Zahlungsmethoden im iGaming-Bereich

Teilen

Wenn es um das Thema iGaming geht, dreht sich immer wieder alles um die Seriosität der Anbieter. iGaming bedeutet Online Glücksspiel aller Art. Insbesondere Online Casinos sind hiermit gemeint.

Wenn wir uns über die sichersten Zahlungsmethoden für Online Casinos Gedanken machen, dann tun wir das aus einem sehr guten Grund. Denn auch wenn man es nicht immer hören will – der Reiz der Online Casinos besteht darin, Geld zu gewinnen. Dies erfordert auch die eine oder andere Einzahlung durch den Spieler. Denn Echtgeld gewinnt man nur, wenn man Echtgeld riskiert. Oder indem man Kapital aus Freispielen schlägt.

Der Reiz der Online Casinos

Wer sich mit diesem Metier nicht so gut auskennt, der sei zuerst einmal beruhigt. Man muss nicht zwingend Geld riskieren, wenn man im Online Casino spielen möchte. Sie können, wenn Sie mögen, beispielsweise das Spiel Hotline kostenlos spielen. Sie müssen nicht einen einzigen Cent riskieren, wenn Sie das nicht möchten. Dann spielen Sie einfach die kostenlose Demoversion des Slots und lernen ihn samt seiner Features und Raffinessen so kennen. In diesem Fall bekommen Sie ein virtuelles Guthabenkonto.

Wenn Sie versuchen, eine Strategie zu lernen, die besonders oft Gewinne einbringt, dann tun Sie das, indem Sie die Einsätze so wählen, wie Sie sie auch im Spiel um richtiges Geld wählen würden. Und am sich ändernden Kontostand können Sie jederzeit ablesen, wie erfolgreich Sie damit sind. Klar sein muss Ihnen allerdings, dass Sie nur dann richtiges Geld gewinnen können, wenn Sie entweder solches einsetzen oder geschenkte Freispiele oder Bonusgelder nutzen.

Einzahlungen und Auszahlungen

Eines vorweg: Manche Online Casinos bieten für Ein- und Auszahlungen unterschiedliche Methoden an. Einzelne wenige kassieren für manche Transaktionen Spesen. Andere wiederum unterlassen das. Bei Einzahlungen gibt es stets einen Minimalbetrag, den man einzahlen muss, um in den Genuss eines Bonus zu kommen. Auch die Maximalbeträge sind abhängig von der Bezahlmethode vorgegeben.

Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie im Online Casino auf eine Tabelle stoßen, die allerlei Details verrät. Das muss so sein. Und nun kommen wir zu den besten Zahlungsmethoden im Online Casino. Eine kleine Anmerkung im Voraus: Es gibt mehr gute Bezahlmethoden als die, die wir hier listen. Nicht jede Methode steht jedem zur Verfügung. Deshalb bitte immer selbst entscheiden, was für einen selbst gerade das Beste ist.

E-Wallets alias elektronische Geldbörsen

Elektronische Geldbörsen sind eine recht junge Entwicklung auf dem Geldmarkt. Wie der Name schon sagt, müssen sie erst mit Geld gefüllt werden, das man dann ausgeben kann. Das funktioniert schnell,unkompliziert, sicher und weitgehend anonym. Derlei gibt es mehrere verschiedene.

1. PayPal

PayPal ist der älteste Anbieter in Sachen E-Wallets. PayPal gilt als DER Anbieter unter den elektronischen Geldbörsen und war die Lösung für Privatpersonen als Geldempfänger, die keine Kreditkartenzahlungen empfangen konnten. Mit PayPal schickt man Gelder ganz unkompliziert und unschlagbar günstig an verschiedene Empfänger. Man kann sogar via PayPal Zahlungen tätigen, wobei das Geld direkt von der Kreditkarte oder dem Bankkonto an den Empfänger geschickt wird.

Das macht man beispielsweise dann, wenn das bestehende Guthaben nicht ausreicht. Der Haken ist nur, dass der Sitz des Konzerns in den USA ist und es besonders strenge Auflagen gibt, unter denen Transaktionen zu und von Online Casinos ablaufen können. Häufig machen die Betreiber deshalb einen Bogen um PayPal und suchen sich Alternativen.

2. Neteller und Skrill

Die Konzerngruppe Paysafe hat zwei verschiedene Portale ins Leben gerufen. Sie sind die ideale Alternative zu PayPal. Neteller und Skrill. Sie werden von der britischen Finanzmarktaufsicht kontrolliert und überwacht. Sie sind in den meisten Online Casinos als Bezahloption gelistet. Und sie funktionieren in beide Richtungen, also auch für den Geldempfang nach einer Auszahlung durch das Online Casino.

Und das macht sie zu einer höchst attraktiven Bezahlmethode. Das Gesamtpaket ist unschlagbar. Zudem kann man sogar Prepaid Kreditkarten bestellen, mit denen man bezahlen kann. Würde man sogar ohne Guthaben bezahlen können, wären sie unsere Nummer 1. So aber sind sie gleichwertig auf Rang 2.

3. Klarna und SOFORT – die Sofortüberweisung

Lange waren Überweisungen der gängige Standard. Das erste Problem ist, dass jede Überweisung am Kontoauszug aufscheint – und das will nicht jeder. Das zweite Problem ist, dass eine Überweisung ein paar Tage lang dauert. Geduld ist gefragt. Die will man aber nicht immer aufbringen. Die Sofortüberweisung schließt zumindest diese Lücke. Klarna ist gemeinsam mit SOFORT der beste Anbieter für Sofortüberweisungen. Die Limits für Einzahlungen sollten Sie aber im Auge behalten. Auszahlungen funktionieren mit Klarna und SOFORT jedoch nicht. Das gibt den geteilten dritten Rang.

4. Paysafecard

In der Regel will niemand von uns, dass die Transaktionen zum Online Casino auf einem Kontoauszug aufscheinen. Weder beim klassischen Konto noch bei der Kreditkartenabrechnung. Da kommt einem eine Art Prepaid Kreditkarte doch ziemlich Recht. Die Paysafecard ist ein kleiner Geheimtipp für Bezahlungen im Internet. Man kauft sie beispielsweise in Trafiken. Dort haben Sie einen gewissen Geldwert, beispielsweise 100 Euro.

Möchte man diese 100 Euro im Online Casino einzahlen, folgt man dort den Anweisungen und gibt den Sicherheitscode der Paysafecard ein – schon ist das Guthaben übertragen und nutzbar. Die Paysafecard bietet somit den Komfort einer anonymen Bezahlung. Die Schattenseite ist jedoch, dass man sie nicht für Auszahlungen nutzen kann. Mit einer gewöhnlichen Kreditkarte geht das Kreditkartenunternehmen quasi in Vorkasse und holt sich das Geld im Nachhinein wieder von Ihnen. So oder so. Uns gefällt diese Bezahlmethode. Deshalb Platz 4.

5. Kreditkarten – klassisch und sicher

Unser nächstbester Dienst sind Kreditkarten. Bei Ein- und Auszahlungen gibt es Limits, die einzuhalten sind. Manche Betreiber kassieren Spesen. Dies ist zwar nicht gern gesehen, ist aber dennoch fair. Kreditkarten sind deshalb gern gesehen, weil sie in unserem Alltag zur Anwendung kommen. Fast jeder hat eine und deshalb beherrscht man auch den Umgang. Die Bezahlung ist sicher und schnell. Nur leider scheint das Casino auf dem Kontoauszug auf. Deshalb nur unser geteilter Rang 5.