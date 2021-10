Türkei will Milliarden-Entschädigung für Ausschluss aus Kampfjet-Projekt

Teilen

Ankara – Die Türkei beabsichtigt, eine Entschädigung für ihren Ausschluss aus dem von den USA geführten Tarnkappen-Kampfflugzeugprogramm zu fordern, möglicherweise bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Rande eines Treffens der Gruppe der 20 im nächsten Monat, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan, der am Mittwoch auf dem Rückflug von einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Journalisten sprach, sagte auch, dass es kein „Zurück“ von der Vereinbarung mit Russland über den Erwerb der S-400-Raketenabwehrsysteme durch die Türkei geben werde. Diese Vereinbarung führte dazu, dass die Türkei, die Mitglied der NATO ist, aus dem internationalen Programm zur Herstellung von F-35-Kampfjets ausgeschlossen wurde.

Erdogan sagte, er hoffe, Biden auf dem G-20-Treffen in Rom zu treffen, um das F-35-Projekt zu besprechen, einschließlich einer Zahlung von 1,4 Milliarden Dollar, die die Türkei vor ihrem Ausschluss aus dem Programm geleistet hatte. Ein weiteres Treffen zwischen der türkischen und der US-amerikanischen Führung könnte auch am Rande einer Klimakonferenz im November in Glasgow, Schottland, stattfinden, sagte Erdogan.

„Wir haben 1,4 Milliarden Dollar gezahlt, was wird daraus?“ sagte Erdogan. „Wir haben dieses Geld nicht leicht verdient – und tun es auch nicht. Entweder werden sie uns unsere Flugzeuge geben oder sie werden uns das Geld geben.“

Auf die Frage nach den Plänen der Türkei, trotz der Androhung weiterer US-Sanktionen weitere S-400-Systeme zu kaufen, antwortete Erdogan: „Der S-400-Prozess geht weiter. Es gibt kein Zurück mehr.“ Über seine Äußerungen berichteten der private türkische Nachrichtensender NTV und andere Medien.

Die russische S-400 „Triumf“ (NATO-Bezeichnung: SA-21 Growler) ist das neueste Boden-Luft-Raketensystem mit langer und mittlerer Reichweite Russlands, das 2007 in Dienst gestellt wurde. Es ist für die Zerstörung von Flugzeugen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen ausgelegt und kann auch gegen Bodeneinrichtungen eingesetzt werden. Die S-400 kann Ziele in einer Entfernung von bis zu 400 km und in einer Höhe von bis zu 30 km unter intensivem feindlichem Beschuss und Störfeuer bekämpfen.

Die Türkei wurde aus dem F-35-Programm ausgeschlossen und ihre Verteidigungsbeamten wurden mit Sanktionen belegt, nachdem das Land vor zwei Jahren das russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hatte. Die USA lehnen die Verwendung des russischen Systems durch NATO-Mitglieder strikt ab, da es eine Sicherheitsbedrohung für die F-35 darstelle. Die Türkei betont jedoch, dass die Komponenten des S-400 könnten unabhängig eingesetzt werden könnten, ohne in NATO-Systeme integriert zu werden, und stellten daher kein Risiko dar.

Die Türkei besteht darauf, dass sie gezwungen wurde, das russische System zu kaufen, nachdem Washington sich geweigert hatte, ihm das US-Patriot-System zu verkaufen. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu kritisierte die Position der USA zu dem Geschäft und wies darauf hin, dass Ankara das Raketensystem brauche.

„Wenn die Vereinigten Staaten wollen, dass die Türkei Waffen von ihnen kauft, sollten sie diese zu vernünftigen Preisen und mit besseren Bedingungen anbieten“, so Cavusoglu.

Die USA sanktionierten die Türkei für den Kauf im Rahmen eines Gesetzes von 2017, das den russischen Einfluss zurückdrängen soll. Es war das erste Mal, dass das als CAATSA bekannte Gesetz zur Bestrafung eines Verbündeten der USA eingesetzt wurde.

Bei den Gesprächen Erdogans mit Putin im Schwarzmeerort Sotschi ging es um Schritte zur Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland, einschließlich Partnerschaften für Flugzeugtriebwerke, Kampfjets und U-Boote, sagte der türkische Staatschef. Russland könnte sich auch am Bau des zweiten und dritten türkischen Kernkraftwerks sowie einer Weltraumstartplattform beteiligen, sagte er.

Erdogan war nach Sotschi gereist, um die Lage in Syrien zu erörtern, wo die Türkei und Russland in dem Konflikt gegnerische Seiten unterstützen. Russland ist der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung, während die Türkei Gruppen unterstützt, die für den Sturz des syrischen Präsidenten Bashar Assad gekämpft haben. Russische und türkische Truppen haben jedoch in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib – dem letzten Rückzugsgebiet der Rebellen – und bei der Suche nach einer politischen Lösung im Land zusammengearbeitet. Erdogan sagte, er und Putin seien übereingekommen, weiterhin zusammenzuarbeiten, um die Ruhe in Idlib wiederherzustellen.

