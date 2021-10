Türkei verurteilt Abschiebung des armenischen Mörders Hampig Sassounian durch die USA

Teilen

Ankara – Das türkische Außenministerium hat die Abschiebung des armenischen Attentäters und Terroristen Hampig Sassounian durch die Vereinigten Staaten an einen Drittstaat scharf verurteilt.

Dieser hatte am 28. Januar 1982 mit einem Mittäter den türkischen Generalkonsul von Los Angeles, Kemal Arıkan (1927-1982), getötet. Sassounian wurde nach seiner Festnahme vom High Court in Los Angeles am 18. Januar 1984 zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Das oberste Gericht des Bezirks Los Angeles in den USA hatte im Februar dieses Jahres die Freilassung des Mörders Hampig Sassounian angeordnet.

Türkisches Außenministerium: Schwerwiegender Fehler und Zugeständnis an den Terrorismus

Die Entscheidung zur Abschiebung bezeichnete der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Ankara, Botschafter Tanju Bilgic, als schwerwiegenden Fehler und als Zugeständnis an den Terrorismus, die aufs Schärfste verurteilt werde. Es liege auf der Hand, dass solche Entscheidungen Kreisen dienten, die zur Erreichung politischer Ziele den Terrorismus als nützliches Instrument betrachteten und nicht im Kampf gegen den Terrorismus.

Armenische Terrororganisation JCAG bekannte sich zum Mordanschlag

Zum damaligen Anschlag bekannte sich die armenische Terrororganisation JCAG, die mit der ASALA 58 türkische Staatsbürger, davon 33 Diplomaten, sowie 19 ausländische Bürger ermordete.

Beide Terrororganisationen haben strukturelle und ideologische Verbindungen zu der 1890 in Tiflis gegründeten Armenischen Revolutionären Föderation (ARF) der Daschnaken. In Kaliforniern leben besonders viele Amerikaner armenischer Abstammung, deren politische Organisationen als besonders einflussreich gelten. In Los Angeles verübten nationalistische Armenier 1980 einen Bombenanschlag auf das Haus des Generalkonsuls.

Kemal Bölge/Ankara

