Trump-Aktien steigen um 800% nach Ankündigung einer neuen Social-Media-Plattform

Digital World Acquisition Corp., die SPAC, die die geplante Social-Media-Plattform des ehemaligen Präsidenten Trump an die Börse bringen will, legte am Freitag nach einer massiven Rallye in der vorangegangenen Sitzung kräftig zu.

New York – Die Nachricht vom Mittwochabend, dass das im Entstehen begriffene Medienunternehmen des ehemaligen Präsidenten, die Trump Media & Technology Group, plant, über eine Zweckgesellschaft an die Börse zu gehen, hat die Kleinanleger in helle Aufregung versetzt, auch wenn nur wenige Details veröffentlicht wurden. Der Aktienkursanstieg trieb den impliziten Wert des neuen Unternehmens auf mehr als 8,2 Milliarden Dollar.

Der Aktienkurs der Digital World Acquisition Corp, der speziellen Übernahmegesellschaft (SPAC), die die geplante Social-Media-Plattform des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an die Börse bringen wird, ist innerhalb von nur zwei Handelstagen um mehr als 800 Prozent gestiegen. Der Aktienkurs des Unternehmens, das an der Nasdaq unter dem Kürzel DWAC gehandelt wird, stieg am Donnerstag um 356,8 Prozent und am Freitag um weitere 107 Prozent, wie aus offiziellen Angaben hervorgeht. Als das Unternehmen am Mittwoch eine Fusion mit der Trump Media & Technology Group ankündigte, lag der Aktienkurs bei Börsenschluss bei 9,96 Dollar. Der Kurs der DWAC-Aktie stieg am Donnerstag sprunghaft auf 45,50 Dollar pro Aktie an und erreichte am Freitag einen Höchststand von 175 Dollar, bevor er den Tag mit 94,20 Dollar pro Aktie beendete. Zwischen den beiden Börsenschlüssen am Mittwoch und Freitag stiegen die DWAC-Aktien von 9,96 Dollar auf 94,20 Dollar – ein Höhenflug von 845,8 Prozent.

Phunware, das Werbesoftware-Startup, das an Trumps Wiederwahlkampagne für 2020 beteiligt war, sprang im Gleichklang mit DWAC nach oben. Die Aktie stieg am Freitag um satte 471 Prozent auf 8,74 Dollar pro Aktie und verzeichnete damit in dieser Woche einen Zuwachs von fast 750 Prozent. Es gab keine Anzeichen dafür, dass DWAC und Phunware in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ist ein Akquisitionszweckunternehmen bzw. eine Mantelgesellschaft, die zunächst Kapital über einen Börsengang einsammelt, um dieses in einem zweiten Schritt in die Übernahme eines (vorher nicht fest bestimmten) Unternehmens zu investieren. Für das zu übernehmende Unternehmen ist der Kauf durch eine SPAC eine Alternative zu einem herkömmlichen Börsengang (IPO).

Das neue Unternehmen, die noch zu gründende Trump Media & Technology Group, erklärte, seine „Mission sei es, einen Rivalen für das liberale Medienkonsortium zu schaffen und sich gegen die ‚Big Tech‘-Unternehmen des Silicon Valley zu wehren, die ihre einseitige Macht dazu genutzt haben, oppositionelle Stimmen in Amerika zum Schweigen zu bringen“. Trump hatte am Mittwoch erklärt, ein neues Social Network starten zu wollen – mit dem Namen „Truth Social“.

Der Schritt erfolgte, nachdem Trump seit Anfang des Jahres von den Social-Media-Giganten Twitter und Facebook gesperrt worden war. Er wurde beschuldigt, den Aufstand im Kapitol am 6. Januar durch einen Mob seiner Anhänger angezettelt zu haben. Die Gewalttätigkeiten unterbrachen die Bestätigung von Trumps Niederlage im Wahlkollegium gegen Präsident Joe Biden.