Sofia – Für die am 14. November in Bulgarien stattfindenden Präsidentschaftswahlen wird zum ersten Mal ein türkischstämmiger Politiker des Balkanlandes kandidieren, was ein Novum in der Geschichte Bulgariens darstellt.

Der Parteivorstand der Bewegung für Rechte und Freiheiten (Hak ve Özgürlükler Hareketi) bestimmte in einer Sitzung den Parteivorsitzenden Prof. Dr. Mustafa Karadayı zum Präsidentschaftskandidaten der Wahlen am 14. November. Zum stellvertretenden Präsidentschaftskandidaten wurde die Abgeordnete der Bewegung für Rechte und Freiheiten im Europaparlament, Iskra Mihailova, gewählt.

Akademische Laufbahn als Wissenschaftler für Informatik

Karadayı wurde am 8. Mai 1970 im Dorf Borino (Karabulak) bei Smoljan, in Südbulgarien geboren. Er ist Absolvent der Universität für National- und Weltwirtschaft in Sofia. Nach seinem Parteieintritt 1991 arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen in der Jugendorganisation und war von 1998-2003 deren Vorsitzender.

In seiner akademischen Laufbahn arbeitete der Wissenschaftler von 1996-2001 als Professor für Informatik an der privaten New Bulgarian University (NBU) in Sofia. 2010 übte Karadayı das Amt des Generalsekretärs aus und war für die Parteiorganisation zuständig.

Bei den Parlamentswahlen 2013 schaffte er den Sprung ins bulgarische Parlament. Auf einem Parteitag wurde Karadayı 2016 zum Parteivorsitzenden gewählt und am 12. Dezember 2020 erneut zum Parteichef bestimmt.

