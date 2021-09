Teilen

Istanbul – Der bekannte türkische Theater- und Filmschauspieler Ferhan Şensoy ist im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben.

Die Nachricht vom Tod des beliebten Schauspielers wurde von der Theatergruppe Ortaoyuncular, die einst von Şensoy selbst 1980 in Istanbul gegründet wurde, via Twitter mitgeteilt. In der Mitteilung heißt es: „Der Gründer unseres Theaters, unser Meister Ferhan Şensoy, verstarb trotz intensiver Eingriffe im Krankenhaus, in dem er seit geraumer Zeit behandelt wurde. Wir sind in tiefer Trauer. Alle, die ihn geliebt haben, möchten wir unser herzliches Beileid aussprechen.“

Die Ärzte der medizinischen Fakultät von Istanbul, in dem Şensoy behandelt wurde, teilten in einer Stellungnahme mit, dass der Theatermacher letzte Nacht um 2:30 Uhr an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und Atemstillstand verstorben sei.

Der am 26. Februar 1951 in Çarşamba/Samsun geborene Şensoy prägte wie kein Zweiter die türkische Theaterszene. Er spielte in unzähligen Theaterstücken, Kino- und Fernsehfilmen mit und schrieb zeit seines Lebens Drehbücher, Romane, Essays und Tagebücher.

Ferhan Şensoy ist Gründer der Theatergruppe Ortaoyuncular im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Neben seiner Theaterausbildung in der Türkei studierte er auch in Frankreich und Kanada Theater. Ein sehr bekanntes Theaterstück seiner von ihm gegründeten Gruppe ist „Ferhangi Şeyler“. In den 70er-Jahren inszenierte er eine Gossip-Show, in dem bekannte Schauspielerinnen wie Adile Naşit, Perran Kutman oder Sevda Karaca mitspielten.

Kemal Bölge/Istanbul

