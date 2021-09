„Moskau hat Beweise für die Einmischung der USA in russische Wahlen“

Das russische Außenministerium hat am Freitag den US-Botschafter John Sullivan wegen mutmaßlicher Einmischung Washingtons in die bevorstehenden Parlamentswahlen in Russland vorgeladen.

Moskau – Das russische Außenministerium hat am Freitag den US-Botschafter John Sullivan wegen mutmaßlicher Einmischung Washingtons in die bevorstehenden Parlamentswahlen in Russland vorgeladen. Nach Angaben der US-Botschaft jedoch besuchte Sullivan das Gebäude des Außenministeriums in Moskau, um über die Stabilisierung der Beziehungen zwischen Russland und den USA zu sprechen.

„Moskau hat dokumentarische Beweise für die Bemühungen der USA um eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands und in den Wahlprozess und hat diese Beweise US-Beamten vorgelegt“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

„Wir haben die Situation anhand konkreter Fakten dargelegt, die zeigen, dass es auf Internetplattformen, die sich auf amerikanischem Territorium befinden und im Besitz amerikanischer Internetmonopole sind und von diesen moderiert werden, offensichtliche, dokumentierte Akte der Einmischung in unsere internen Prozesse – politische Prozesse, Wahlprozesse – gibt“, sagte Sacharowa am Samstag gegenüber russischen Medien.

Nach Angaben der Sprecherin haben sich die USA noch nicht zu den von Moskau vorgebrachten Anschuldigungen geäußert oder darauf reagiert.

Am 17. und 19. September werden die Russen zu den föderalen Parlamentswahlen an die Urnen gehen. Jüngste Meinungsumfragen russischer Meinungsforschungsinstitute zeigen, dass die Regierungspartei „Einiges Russland“ zwischen 26 und 30 Prozent Unterstützung genießt, während die Oppositionsparteien Kommunistische Partei, Liberaldemokratische Partei und Gerechtes Russland mit 14,9 bis 22 Prozent, 7 bis 9,6 Prozent bzw. 5 bis 6,3 Prozent auf den Plätzen zwei, drei und vier liegen, berichtet die Nachrichtenagentur Sputnik weiter.

