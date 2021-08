Volleyball-EM: Türkei holt auch gegen Niederlande einen Sieg

Nach ihren Siegen gegen Rumänien, Schweden, Ukraine und Finnland bezwang die türkische Frauen Volleyball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der EM am heutigen Dienstag auch die Niederlande und sicherte sich somit den Einzug ins Achtelfinale.

Cluj-Napoca – Nach ihren Siegen gegen Rumänien, Schweden, Ukraine und Finnland bezwang die türkische Frauen Volleyball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der EM am heutigen Dienstag auch die Niederlande und sicherte sich somit den Einzug ins Achtelfinale.

Die Türkinnen gewannen das Match in der BT Arena im rumänischen Cluj Napoca mit 25:21, 25:21 und 25:20 und beendeten die erste Runde als Gruppensieger. Im Achtelfinale trifft die Türkei am 29. August in der Kolodruma-Sporthalle in Bulgarien auf den Vierten der Gruppe B. Die Türkei bezwang am gestrigen Montag Finnland mit 25-19, 25-12 und 21-15.

Nach einem Sieg gegen Griechenland mit 3:0 sicherte sich am heutigen Dienstag auch die deutsche Nationalmannschaft ihren Einzug ins Achtelfinale. Zum Abschluss in Gruppe B trifft Deutschland an diesem Mittwoch auf Spanien.

Vierundzwanzig Mannschaften treten in vier Gruppen gegeneinander an. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe steigen am Ende der Gruppenphase auf. Das Achtelfinale und das Viertelfinale werden in Bulgarien und Serbien ausgetragen, das Halbfinale und das Finale in Serbien. Die Gruppenphase endet am Donnerstag, und das dreitägige Achtelfinale beginnt am Samstag. Die Viertelfinal- und Halbfinalspiele werden am 31. August und 3. September ausgetragen, das Finale und das Spiel um Platz drei am 4. September.