Griechischer Migrationsminister fordert EU-Hilfen für Türkei

Der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi hat am Mittwoch EU-Hilfen für die Türkei gefordert. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Mitarachi, dass die EU die Türkei bei der Bewältigung des neuen Flüchtlingsstroms aus Afghanistan unbedingt unterstützen solle. Die EU könne eine weitere Krise wie die von 2015 nicht verkraften.

„Wir sind besorgt über die Auswirkungen der Verschlechterung der Lage in Afghanistan, und deshalb ist es sehr wichtig, dass die EU proaktiv handelt, um eine solche Krise zu verhindern“, so Mitarachi.

Viele EU-Mitgliedstaaten sind besorgt, dass die Entwicklungen in Afghanistan eine Wiederholung der europäischen Migrationskrise von 2015 auslösen könnten.Griechenland stand damals an vorderster Front, als eine Million Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan an der griechischen Küste landeten, nachdem sie die Türkei passiert hatten. Die Türkei selbst beherbergt seit 2015 die größte Zahl von Flüchtlingen und Einwanderern weltweit.

