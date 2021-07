Teilen

Ein Gastbeitrag von Adil Aliyev

Endlich ist der Krieg zu Ende und wir hoffen, dass der Südkaukasus zum Frieden kommt, der sicherlich 30 Jahre braucht und wartet. Leider besetzte Armenien ungefähr 30 Jahre lang aserbaidschanisches Territorium. Die Territorien von Aserbaidschan werden von den Vereinten Nationen und anderen Ländern anerkannt. Die Vereinten Nationen akzeptierten vier Erklärungen (822, 853, 873 und 884) über die armenische Besetzung.

Alle Erklärungen besagten, dass Karabach aserbaidschanisches Territorium ist und Armenien dieses Gebiet in kurzer Zeit verlassen muss. Aber Armenien hat es nicht erfüllt, gleichzeitig wollten sie in unser anderes Gebiet eindringen.

Alle Menschen wissen bereits, was während der Besatzungszeit passiert, einer von ihnen war, dass Armenien in Khojaly ein großes Massaker verübte. Das Massaker von Khojaly gilt als einer der blutigsten Vorfälle armenischer Streitkräfte gegen aserbaidschanische Zivilisten.

Armenische Truppen eroberten am 26. Februar 1992 die Stadt Khojaly in Karabach, nachdem sie mit schwerer Artillerie und Panzern geschlagen worden waren. von einem Infanterieregiment unterstützt. Die armenische Offensive tötete 613 aserbaidschanische Bürger – darunter 106 Frauen, 63 Kinder und 70 ältere Menschen – und verletzte 487 weitere schwer. Nach dieser Besetzung wurden mehr als eine Million Binnenvertriebene müssen ihre Heimatstadt verlassen und nach Baku und in andere Regionen kommen. Obwohl sie in aserbaidschanische Gebiete einmarschierten, hatten sie ihre Besatzungspolitik bis zum letzten Jahr fortgesetzt. Wir können nur sagen, dass Armenien Zahra und ihre Großmutter 2017 getötet hat, sie war gerade 2 Jahre alt.

Aserbaidschan, die OSZE und alle anderen Organisationen und Länder wollten dieses Problem friedlich lösen, leider wollte nur Armenien das Problem nicht lösen. Letztes Jahr haben sie unser Land innerhalb kurzer Zeit dreimal angegriffen. Sie machten den letzten Angriff am 27. September und es kam zu einem großen Krieg zwischen zwei Ländern. Aserbaidschan besiegte Armenien auf dem Schlachtfeld und befreite ein für alle Mal seine alten und ewigen Länder, die seit mehr als 30 Jahren besetzt waren. Aserbaidschan führte Erklärungen der Vereinten Nationen aus, in denen gefordert wurde, dass Armenien Karabach verlassen musste.

Armenien wurde von Aserbaidschan auf dem Schlachtfeld besiegt. Am 10. November 2020 wurde zwischen Armenien und Aserbaidschan eine trilaterale (gemeinsame) Erklärung zur Einstellung des Feuers und aller militärischen Aktivitäten unterzeichnet. Diese Erklärung fordert, den Krieg zu beenden und alle Menschen, die ihre Heimatstadt verlassen haben, ihre Heimat fortzusetzen. Allerdings möchte Armenien keine Karten von verminten Gebieten geben. Aserbaidschan und internationale Organisationen fordern viele Male, aber Armenien will es nicht. Letzten Monat starben drei aserbaidschanische Staatsbürger durch eine einzige Minenexplosion. Zwei von ihnen waren Journalisten und einer von ihnen war Beamter, sie wollten Gebiete besuchen, die mit ihrer Arbeit zu tun hatten.

Diese Minen wurden von Armenien vergraben und jetzt wollen sie die Karten nicht geben. Armenien will keine Karten von verminten Gebieten geben, vielleicht wollen sie keinen Frieden in der Region. Obwohl das humanitäre Völkerrecht dies verlangt, lehnte Armenien das Gesetz ebenfalls ab.Wenn wir die Statistiken überprüfen, wurden nach dem 10. November 2020 bei einer Minenexplosion 30 aserbaidschanische Bürger getötet und mehr als 100 verletzt. Außerdem ist es bedauerlich, dass Armenien in den letzten Tagen damit begonnen hat, seine provokativen Aktionen fortzusetzen . Zu verschiedenen Zeiten eröffnen sie das Feuer auf unsere Territorien und versuchen, den Frieden zu behindern. In den letzten Tagen beschoss Armenien Gadabay, Nakhchivan, Kalbajar, Tovuz und andere unserer Gebiete.

Während der Besetzung zerstörte Armenien alle Orte und zerstörte alle Denkmäler, kulturellen und historischen Orte. Unser Land hat mit dem Wiederaufbau Karabach begonnen und wir organisieren viele kulturelle Feste in Shusha. Und wir bauen neue Gebäude, Wege und andere Infrastrukturen in Karabach. Leider verlangsamt die Verlangsamung der Minen alle Arbeiten und es ist für die Menschen sehr schrecklich, da viele Menschen infolge einer Minenexplosion sterben.

Gleichzeitig verlangsamen Minen die Rückkehr von Binnenvertriebenen in ihre Häuser. Wir hoffen so, Armenien hört auf mit Provokationen, sie werden alle Karten der verminten Gebiete geben und die Binnenvertriebenen werden in kurzer Zeit in ihre Heimat zurückkehren.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

