Neuigkeiten vom Krypto-Währungsmarkt

Die ständige Bewegung des Krypto-Währungsmarkts ist nicht nur für Investoren interessant, auch für Neulinge, die sich für Kryptowährungen interessieren. Fragen zum aktuellen Bitcoin-Kurs, welche Kryptowährung steigt im Kurs steil nach oben oder wie hoch ist der Markt vom aktuellen Politikgeschehen beeinflusst, stehen im Raum.

Milliarden-Umsatz mit Visa-Krypto-Debitkarten

Visa-Debitkarten sind mit vielen Anbietern und Kryptoassets verknüpft. Aufgrund der immer größeren Nachfrage will Visa in der Zukunft mit noch mehr Dienstleistern eine Kooperation eingehen. Der Visa CFO gab über den CNBC-Nachrichtensender am 8. Juli 2021 bekannt, dass Debit-Karten Nutzer im ersten Halbjahr 2021 eine Milliarde US-Dollar für Güter und Dienstleistungen verwendet haben.

Die „Bezahlen mit Bitcoin-Bewegung“

Allen Unkenrufen zum Trotz, Bezahlen mit Bitcoin steht immer mehr im Mittelpunkt des Interesses bei vielen überzeugten Nutzern. Ein Abgeordneter aus Argentinien mit dem Namen José Luis Ramón schlug sogar Gehälter in Form von Bitcoins vor. Viele Bürger in Argentinien würden um Ihr Geld fürchten und die Hyperinflation läge bei der Landeswährung aktuell bei 50 Prozent jährlich. Die Bevölkerung suche nach Wegen, ihr Erspartes auf andere Art und Weise anzulegen. Auf Ramóns Twitteraccount war zu lesen, er hätte einen Gesetzesentwurf bezüglich seines Anliegens eingereicht. Sein Antrag auf Bewilligung zielt darauf ab, Arbeitern und Dienstleistungsexporteuren zu erlauben, Gehälter komplett oder teilweise in einer Kryptowährung erhalten zu können.

Bitcoin ist wohl der bekannteste Coin und Krypto-Anleger ziehen überwiegend Bitcoin vor. Es ist unwahrscheinlich, dass eine andere Kryptowährung den Bitcoin in den nächsten Jahren von seinem Platz verdrängt. Jeder der sich nicht mit dem kompletten Kryptomarkt auseinandersetzen möchte, kauft Bitcoin. Seine Dominanz am Markt mit mehr als 65 Prozent beeinflusst die zukünftige Entwicklung des gesamten Kryptomarktes. Eine Betrachtung der Marktkapitalisierung der rangnächsten Kryptowährungen macht es deutlich. Ethereum befindet sich noch bei 9, 6 Prozent, Stable Coin Tehther und Ripple ein wenig über 3 Prozent und der Bitcoin Cash bei 1, 6 Prozent. Die Aufmerksamkeit an Bitcoin Mining ist gestiegen. Bei der weltweit zweitwichtigsten Kryptowährung Ethereum (ETH) soll es durch zwei technologische Ereignisse in der Zukunft im Geschäft der Schürfer grundsätzlich Änderungen geben.

Kucoin-Token Kryptowährung in den Top 100

Der Kucoin hatte sich in den vergangenen Tagen im Wert verdoppelt. Der Kucoin befindet sich – mit einem Marktkapital von einer Milliarde US-Dollar – zur Zeit in den ersten 100 der bedeutendsten Kryptowährungen. Der Kurs verdoppelte sich von 7 auf mehr als 14 US-Dollar, ging dann am Ende zurück auf 12 US-Dollar. Das Allzeithoch 2018 betrug 20 US-Dollar und erreichte im April 2021 fast wieder die Höchstmarke, bevor er auf unter 5 US-Dollar fiel. Nach eigenen Aussagen verfügt Kucoin nach dem Start 2017 mittlerweile über Nutzer aus 200 Ländern. Weltweit hätten sich acht Millionen Nutzer registriert. Die Kucoin-Blockchain unterstütze 800 Handelspaare und 350 Projekte. Damit belegt diese Kryptobörse Platz fünf unter den Börsen.

Direkter Zugriff auf die Krypto-Währungsmärkte

Durch Service-Dienstleister und deren Online-Trading-Apps erhalten Sie direkten Zugriff auf die Krypto-Währungsmärkte. Die Registrierung und Anmeldung sind kostenlos, auch beim Dienstleister 1k DAILY PROFIT. Durch das Angebot des Dienstleisters, durch die neueste Technologie, eine der genauesten Handelsalgorithmen nutzen zu können, stellt der Dienstleister sicher, dass sie auch für Anfänger nutzbar ist. Die Software-Schnittstellen sind strategisch intuitiv, der Algorithmus liefert Marktanalysen auf höchster Ebene. Diese können nicht nur Profis nutzen um automatisch intelligente und rentable Entscheidungen im Online-Handel treffen zu können. Durch die neuesten Sicherheitssysteme erhält der Nutzer den Zugriff auf die in der Branche sichersten Handelsmärkte. Besuchen Sie die offizielle Seite!

