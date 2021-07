Gebrauchte Playstation verkaufen

Teilen

Wenn eine Person eine alte Version des Playstations besitzt und nun zu der neuen und aktuellen Playstation 5 wechseln möchte, dann gibt es einige Möglichkeiten, die Spielekonsole gewinnbringend zu verkaufen. Zugleich gibt es aber auch manches zu beachten, bevor das Gerät zum Verkauf angeboten wird. Alle wichtigen Infos findet der Interessent in diesem Artikel.

Viele haben lange auf eine neue Version des Playstation gewartet. Eine noch bessere Grafik, ein noch schnelleres Tempo beim Zocken und ein atemberaubendes Spielerlebnis wird nun mit der Playstation 5 möglich. Manche sparen dafür – doch gekauft wird die Konsole so bald, wie es nur geht. Bevor der Interessent jedoch zu lange sparen muss, kann er die alte Version des Playstation zu einem möglichst guten Preis verkaufen und dieses Geld in die neue Playstation 5 investieren. Falls die neue Konsole schon gekauft ist, dann sollte das alte Gerät nicht in einer Ecke verstauben und ein Verkauf bietet sich auch hier an.

Allerdings gibt es eine wichtige Sache vor einem Verkauf zu beachten: Die Account-Daten sollten unbedingt zuvor gelöscht werden. Denn wenn der Interessent das nicht macht, kann der zukünftige Käufer Zugang zum PSN Account oder den persönlichen Daten herankommen und das kann fatal enden. Deshalb sollte der Interessent den Systemspeicher der gebrauchten Playstation löschen. Spielstände und andere Daten können auf einem USB-Stick oder in einem Cloud-Speicher (PS Plus) gesichert werden.

Dann geht der Interessent zu „Einstellungen“, dort zu „Initialisierung“ und anschließend zu „PS initialisieren“. Hier stehen die Optionen „Voll“ oder „Schnell“ zur Verfügung. Die schnelle Variante ermöglicht es mit Spezialtools, an die Nutzerdaten heranzukommen. Deshalb ist die „Voll“-Version die richtige Wahl. Nach einem Klick auf „Initialisieren“ werden sämtliche Daten gelöscht und der Verkauf kann starten.

Für einen Verkauf gibt es drei empfehlenswerte Möglichkeiten: Bei einem Spiele- und Konsolenhändler vor Ort oder im Internet bei einem Ankauf oder bei Kleinanzeigen. Wenn der Interessent zu einem Ankäufer geht, kann er manchmal über den Preis verhandeln. Mit etwas Geschick ist ein guter Preis drin. Vor einem Verkauf sollte er sich jedoch im Internet schlau machen, für wie viel Geld eine gebrauchte Playstation angeboten wird. Dadurch kann er sich an einem angemessenen Preis orientieren und wird nicht übers Ohr gehauen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, bei einem Ankauf im Internet seine Spielekonsole zu verkaufen. Dort gibt der Interessent nur das Modell ein – und schon erhält er einen Ankaufspreis vorgeschlagen und kann bei einem Verkauf sein altes Gerät kostenlos an den Ankäufer versenden. Nach wenigen Tagen wird sein Geld auf sein Bankkonto überwiesen.

Tipp: Der Interessent sollte bei einem Vergleichsportal für Ankäufer die aktuellen Angebote für seine Konsole bei vielen Ankäufern vergleichen und bei dem am besten Bietenden sein Gerät verkaufen. So erzielt er den besten Gewinn.

Kleinanzeigen hingegen können den besten Gewinn einbringen. Doch hier ist etwas Verhandlungsgeschick gefordert. Auch ist es notwendig, eine Verkaufsanzeige zu erstellen, indem Fotos gemacht und eine Beschreibung des Gerätes geschrieben wird. Zwar kann der Interessent hier am meisten Gewinn erzielen, da er direkt an den Endkunden verkauft, doch er braucht oft ein wenig Geduld, bis ein Verkauf zustande kommt.

