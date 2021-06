Russland nimmt kommende Woche Flugverkehr mit der Türkei wieder auf

Aufgrund des starken Anstiegs der Corona-Fälle in der Türkei hatte Russland seit Mitte April Flüge in das Land ausgesetzt.

Teilen

Moskau – Aufgrund des starken Anstiegs der Corona-Fälle in der Türkei hatte Russland seit Mitte April Flüge in das Land ausgesetzt. Bei 80 Prozent der Neuinfizierten, die aus dem Ausland zurückkehrten, handele es sich um Türkeibesucher, sagte die stellvertretende Premierministerin Tatjana Golikowa in einer im Fernsehen übertragenen Mitteilung damals.

Wie Golikowa am gestrigen Freitag mitteilte, werden die Flüge ab kommenden Dienstag „in vollem Umfang“ wieder aufgenommen. Die Entscheidung sei nach einem Besuch russischer Experten in der Türkei getroffen worden, so Golikowa weiter. Diese hätten die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort bewertet.

Der türkische Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy begrüßte den Schritt Russlands auf Twitter.

„Russlands Wiederaufnahme der Flüge in unser Land ab dem 22. Juni ist ein Zeichen des Vertrauens in unser Land für sicheren Tourismus“, zitiert die englischsprachige Hürriyet Daily News den Minister.

„Ich hoffe, dass wir in der kommenden Periode die Früchte unserer diplomatischen Schritte mit anderen Ländern ernten werden, so wie mit Russland“, fügte er hinzu.

Auch der türkische Staatschef begrüßte die Entscheidung.

„Mit den Fortschritten bei der Impfung in unserem Land bewegen wir uns allmählich aus den restriktiven Listen anderer Länder heraus. Wir bewerten die Entscheidung Russlands positiv“, erklärte Recep Tayyip Erdogan bei einer Rede in Antalya. Er fügte hinzu, dass die Wiederaufnahme der Flüge mit Russland das Ergebnis der diplomatischen Kontakte und der erfolgreichen Arbeit des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus sei.

Etwa 500.000 Russen hätten in dem Zeitraum des Flugverbots, der zwei Feiertage umfasste, Reisen in die Türkei gebucht.

Die Türkei ist eines der beliebtesten Urlaubziele der Russen. Trotz der Coronavirus-Beschränkungen besuchten im vergangenen Jahr 2,13 Millionen Touristen aus Russland die Türkei. 2019 waren es sogar über sieben Millionen.

Zum Thema

– Ukraine-Krise –

Nach Russlands Flugstopp: Selenskyj ruft Ukrainer zu Türkei-Urlaub auf

In der vergangenen Woche hatte Russland kurz vor der Urlaubssaison die meisten Charter- und Linienflüge in die Türkei ausgesetzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Bürger nun aufgerufen zur Unterstützung der Türkei ihren Urlaub dort zu verbringen.