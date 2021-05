Nach zahlreichen Ländern wie die Ukraine, Katar, Aserbaidschan und Libyen, scheint auch EU-Mitglied Polen sehr bald in den Besitz der erfolgreichen türkischen Kampfdrohne TB2-Bayraktar zu kommen.

Rüstung Türkische Drohne TB2 Bayraktar: Polnischer Verteidigungsminister Błaszczak kündigt „gute Nachrichten“ an

„Bald gibt es gute Nachrichten … bleiben Sie dran!“, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak in einem Tweet am Mittwoch und teilte ein Foto der türkischen Drohne ohne weitere Details zu verraten. Polen und die Türkei pflegen seit Jahren gute Beziehungen. Warschau gehört zu den Ländern in der EU, die einen Beitritt der Türkei unterstützen.

Der türkische Minister für Industrie und Technologie, Mustafa Varank, sagte am Mittwoch, dass die türkischen Drohnen „bereit für den europäischen Markt“ seien.

„Sehr bald werden wir die Bayraktar- und Anka-Drohnen aus der Türkei am europäischen Himmel fliegen sehen“, so Varank bei einem Treffen der Verteidigungsindustrie, die von der Industriekammer Istanbul und dem SAHA Istanbul Defense and Aerospace Cluster organisiert wurden.

Europäische Länder, darunter Albanien, Weißrussland, Großbritannien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn und Polen, mit denen die Türkei gute Verteidigungsbeziehungen pflegt, sollen zu denen gehören, die möglicherweise die Kampfdrohnen beschaffen könnten, berichtet die englischsprachige Daily Sabah weiter.

