Palästina-Flagge als FB-Profilbild: ÖVP schmeißt Jungpolitiker Resul Yiğit raus

In den letzten Tagen sorgte die neuerliche Besetzung Palästinas auf der ganzen Welt für Drama. Da ein junger Politfunktionär in Wien sich mit Palästina solidarisierte, soll er plötzlich von seiner Partei vor die Tür gesetzt worden sein.

Ein Gastbeitrag von Abdullah Bağ

Dieser bestreitet jedoch seine Mitgliedschaft. „Seine eigene Meinung zu äußern, ist für die ÖVP ein ‚No-Go‘. In dem Fall war es lediglich ein Profilbild!“, erklärt Resul Yigit als Reaktion in seinem Social-Media-Kanal.

Fast kein Tag vergeht in Österreich ohne die Präsentation neuer Polit-Skandale. Diesmal kam der Wirbel aus den „jüngeren Reihen“. Angesichts der jüngsten kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten bekunden zahlreiche Menschen ihre Solidarität. So auch Resul Yiğit, ein türkischstämmiger (Ex) – Jungfunktionär der Jungen Volkspartei (JVP) Favoriten. Wie Kurier berichtete, wollte Yiğit damit seine Solidarität mit den Todesopfern und mit der muslimischen Zivilgesellschaft demonstrieren. Dazu habe er sein Facebook-Profilbild mit der palästinensischen Flagge und mit dem Satz „Freiheit für Palästina“ hinterlegt. Er soll deshalb von einem Tag auf den anderen von der Jugendorganisation der österreichischen Volkspartei ausgeschlossen worden sein.

Vor kurzem hatte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine israelische Flagge vor dem Gebäude des Kanzleramts hissen lassen, was ihm starke Kritik einbrachte. „Das Leben eines palästinensischen Kindes und einer palästinensischen Mutter ist nicht weniger wert als das Leben eines israelischen Kindes oder einer israelischen Mutter und umgekehrt“, so die mutige Kritik vom österreichischen Ex-Bundespräsident Heinz Fischer in seinem Gastkommentar für die Wiener Zeitung.

Bereits nach wenigen Minuten nach dem Profilbild-Wechsel auf seiner Facebook-Seite, soll der frühere Geschäftsführer der JVP Favoriten, auf Social-Media eine Reaktion von einem FPÖ-Politiker bemerkt haben. Yiğit machte auf eine andere Weise von seiner Meinungsfreiheit gebrauch. Er äußerte sich zu dem Vorfall in einem Video auf Facebook.

Wer ist dieser junge Wiener Politiker Yiğit? Nach seinen Angaben habe er seine Jugend innerhalb der ÖVP und deren Vereinen verbracht und sei in dieser Kaderschmiede aufgewachsen. Doch wie ist er überhaupt zur Österreichischen Volkspartei gekommen? Was hatte ihn dort interessiert? Möchte der junge Politiker jetzt seine Polit-Karriere fortsetzen, oder möchte er politisch nicht mehr aktiv bleiben? Warum wollte er sich mit den Todesopfern der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisieren? Alle Fragen zu diesem spannenden Vorfall und mehr, beantwortet er selbst in seiner Facebook-Videobotschaft.

Einen ähnlichen Vorfall erlebte eine Politikerin auch in Berlin. Nach einem Facebook-Post, in dem die Berliner CDU-Politikerin Ayten Erdil in Bezug auf die israelische Gewalt in Jerusalem von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sprach, musste sie ihr Amt niederlegen. Der Beitrag gebe nicht die Meinung der CDU Berlin wieder, teilte die Partei danach auf Twitter mit.

