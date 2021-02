USA und Türkei führen gemeinsames Militärmanöver durch

Teilen

Istanbul – Die NATO-Partner Türkei und USA führten am Mittwoch im Schwarzen Meer ein gemeinsames Seemanöver durch. An der Übung nahmen die türkischen Fregatten TCG Turgutreis und TCG Orucreis, sowie auf US-Seite die Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, USS Porter und USS Donald Cook, teil. Zwei F-16 Kampfjets der türkischen Luftstreitkräfte und ein P-8A Seefernaufklärungs/U-Boot-Jagdflugzeug der US-Navy beteiligten sich ebenso an den Übungen.

The Turkish frigates TCG TURGUTREİS and TCG ORUÇREİS conducted a joint maritime exercise with the USS PORTER and USS DONALD COOK destroyers of the US Navy in the Black Sea.https://t.co/QvvrZ8suto pic.twitter.com/0fmGy8ZnNS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2021

„Wir begrüßen diese Gelegenheit für die amerikanischen Marineschiffe USS Donald Cook und USS Porter, Übungen mit den türkischen Streitkräften im Schwarzen Meer durchzuführen“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den US-Botschafter David Satterfield, der eine Mitteilung veröffentlichte. „Als NATO-Verbündete teilen wir das Engagement für Frieden und Stabilität in Europa und im Nahen Osten. Gemeinsame Übungen schaffen Vertrauen, verbessern die Kommunikation und stärken unsere bereits starke Sicherheitspartnerschaft im Schwarzen Meer und in der weiteren Region“, fügte er hinzu.

Die durchgeführte Übung „für die grundlegenden Arten der Seekriegsführung“ habe die Zusammenarbeit zwischen den Seestreitkräften der beiden Länder weiter gestärkt und zu ihrer Interoperabilität beigetragen, so die türkischen Streitkräfte in einer Mitteilung. Die Türkei führt die Übung „Black Sea Harmony Operation“ mit dem Ziel, „im Rahmen des Prinzips der regionalen Eigenverantwortung“ zu Frieden und Sicherheit im Schwarzen Meer beizutragen, bereits seit dem 1. März 2004 durch.

„Die Türkei ist ein hochgeschätzter Verbündeter und NATO Partner, dessen gemeinsame Übungen mit der US Navy im Schwarzen Meer den asymmetrischen Vorteil der NATO-Allianz verstärken“, sagte US Navy Vice Adm. Gene Black, Kommandeur der Sechsten Flotte in einer Mitteilung auf Twitter.

„Es war eine Ehre und ein Vergnügen, während der heutigen Übungen mit der türkischen Marine zusammenzuarbeiten“, sagte Cmdr. Matthew Curnen, Kommandierender Offizier der Donald Cook. „Unsere türkischen Kollegen sind eindeutig gut ausgebildete professionelle Marinesoldaten, und beide Seiten haben in kurzer Zeit wertvolle taktische Erfahrungen gesammelt.“

