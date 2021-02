NATO verurteilt PKK-Morde

Teilen

Brüssel – NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Mittwoch die jüngste Tötung von 13 türkischen Staatsbürgern durch PKK-Terroristen im Nordirak verurteilt.

Während einer Pressekonferenz nach einem virtuellen Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedsstaaten, sagte Stoltenberg, dass die Verbündeten dem türkischen Volk ihr Beileid ausgesprochen haben, berichtet Aljazeera.

„Die Verbündeten sind solidarisch mit dem türkischen Volk“, sagte Stoltenberg und verurteilte die Morde „auf Schärfste“.

13 Tote in einer Höhle im Nordirak entdeckt

Die türkischen Streitkräfte führen im Rahmen der Operation „Adlerkralle 2“ seit dem 10. Februar eine Militäroperation gegen vermutete Stellungen der Terrororganisation PKK in Gara/Nordirak durch.

Laut einer Mitteilung des türkischen Verteidigungsministers am Sonntag, wurden während der Anti-Terror-Operation in einer Höhle die Leichen von 13 türkischen Staatsbürgern gefunden. Zwölf seien durch Schüsse in den Kopf, einer durch einen Schuss in die Schulter getötet worden, sagte Hulusi Akar.

„Nach ersten Informationen, die von zwei lebend gefangen genommenen Terroristen stammen, wurden unsere Bürger zu Beginn der Operation von dem für die Höhle verantwortlichen Terroristen erschossen“, sagte Akar im Kontrollzentrum der Operation nahe der irakischen Grenze.

In der Höhle seien eine große Menge an Waffen und Munition sichergestellt worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium in einer separaten Erklärung mit.

Auch interessant

– Syrienkonflikt –

New York Times: Türkische Soldaten schützen syrische Flüchtlinge vor Assad

Die Türkei wurde in Deutschland und anderen westlichen Ländern für ihre Entsendung von Truppen nach Syrien heftig kritisiert, „aber heute schützen ihre Soldaten Millionen von Syrern vor möglichen Massakern durch Regimekräfte von Präsident Baschar al-Assad“, so die US-Tageszeitung New York Times.