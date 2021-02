Teilen

Ankara – Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat die „westliche Welt“ wegen ihrer „Doppelmoral“ und der „selektiven Herangehensweise“ zum Thema Terrorismus scharf kritisiert.

„Die Doppelmoral der westlichen Welt in Bezug auf den Terrorismus und ihre selektive Herangehensweise an ‚gute Terroristen‘ und ‚böse Terroristen‘ gehen weiter“, sagte Çavuşoğlu Sonntagnacht in einem Tweet, unter Verwendung der Hashtags #PKKisaHeinousTerroristOrganisation und #PKKExecutesCivilians. (PKK ist eine abscheuliche Terrororganisation, PKK richtet Zivilisten hin)

Auch Präsidentensprecher Ibrahim Kalın verurteilte am Sonntag das „Schweigen der Welt“ zum Terror der PKK.

„Sie [PKK] greift türkische und irakische Sicherheitskräfte und Zivilisten an. Sie setzt ihre terroristischen Angriffe in Nordsyrien fort. Die Welt hat die Augen verschlossen und schweigt zu den blutigen Anschlägen der PKK-Terrorgruppe. Dieses Schweigen ist ein beschämender Akt der Komplizenschaft. Wir werden jedoch nicht schweigen“, sagte Kalın am Sonntag in einem Tweet.

Erdogan wirft den USA „mangelnde Unterstützung“ vor

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den USA am Montag beim Kampf gegen die PKK „mangelnde Unterstützung“ vorgeworfen.

„Wenn sie unsere Allianz weltweit und in der NATO fortsetzen wollen, dann müssen Sie aufhören, sich auf die Seite der Terroristen zu stellen“, sagte Erdogan und beschuldigte die USA, die „PKK, YPG und PYD offensichtlich zu unterstützen“, obwohl sie das Gegenteil behaupteten. Im Kampf gegen das IS-Terrornetzwerk unterstützten die USA die kurdische Miliz YPG. Ankara sieht diese als verlängerten Arm der PKK.

13 Tote in einer Höhle im Nordirak entdeckt

Die türkischen Streitkräfte führen im Rahmen der Operation „Adlerkralle 2“ seit dem 10. Februar eine Militäroperation gegen vermutete Stellungen der Terrororganisation PKK in Gara/Nordirak durch.

Laut einer Mitteilung des türkischen Verteidigungsministers am Sonntag, wurden während der Anti-Terror-Operation in einer Höhle die Leichen von 13 türkischen Staatsbürgern gefunden. Zwölf seien durch Schüsse in den Kopf, einer durch einen Schuss in die Schulter getötet worden, sagte Hulusi Akar.

„Nach ersten Informationen, die von zwei lebend gefangen genommenen Terroristen stammen, wurden unsere Bürger zu Beginn der Operation von dem für die Höhle verantwortlichen Terroristen erschossen“, sagte Akar im Kontrollzentrum der Operation nahe der irakischen Grenze.

In der Höhle seien eine große Menge an Waffen und Munition sichergestellt worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium in einer separaten Erklärung mit.