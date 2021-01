Türkei und Albanien wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Mittwoch den albanischen Premierminister Edi Rama mit einer offiziellen Zeremonie in Ankara empfangen.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Mittwoch den albanischen Premierminister Edi Rama mit einer offiziellen Zeremonie in Ankara empfangen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sowohl auch die Minister für Umwelt und Urbanisierung, Jugend und Sport, Inneres, Kultur und Tourismus, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Infrastruktur sowie ihre albanischen Amtskollegen, waren bei der Zeremonie anwesend.

Bei der darauffolgenden Pressekonferenz teilte der türkische Staatschef mit, die Investitionen in die Infrastruktur und Tourismus in Albanien erhöhen zu wollen.

„Wir wollen unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit auf eine neue Dimension heben“, sagte Erdogan.

Die Türkei und Albanien haben am Mittwoch zudem ein Abkommen unterzeichnet, das die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft hebt. Erdogan hob in seiner Rede die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor. Der türkische Präsident kündigte auch den Bau eines neuen Krankenhauses in Albanien in drei Monaten an, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

