Impfstoff-Entwickler Moderna: Die Welt wird für immer mit Corona leben müssen

Teilen

San Francisco – Der CEO des Covid-19-Impfstoffherstellers Moderna warnte am Mittwoch, dass das Coronavirus, das die Weltwirtschaft zum Stillstand gebracht und Krankenhäuser überlastet hat, „für immer“ da sein wird. Bancel erklärte, dass die Welt „für immer“ mit dem Corona Virus leben werden müsse.

„Wir werden mit diesem Virus, so glauben wir, für immer leben“, sagte er während einer Podiumsdiskussion auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. Wissenschaftler beobachteten ständig, ob neue Stämme des Virus auftauchen, so dass Impfstoffe hergestellt werden können, sagte Bancel.

Viele führende Vertreter des Gesundheitswesens sind der Meinung, dass COVID-19 mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer endemischen Krankheit wird, d. h., dass sie ständig präsent sein wird, aber wahrscheinlich in geringerem Ausmaß als heute.

Auch die Mitteilung der WHO ist nicht ermutigend

Die pessimistische Prognose kam auch von der WHO, die bekannt gab, dass das zweite Jahr der Corona-Pandemie schwieriger sein könnte als das erste, angesichts der Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus, besonders in der nördlichen Hemisphäre, wo ein ansteckenderer Stamm zirkuliert.

„Wir sind in das zweite Jahr der Pandemie eingetreten, was schwieriger werden könnte, wenn wir sehen, wie schnell sich COVID ausbreitet“, sagte WHO-Vertreter Mike Ryan, Exekutivdirektor des Programms für Gesundheitsnotfälle, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die WHO gibt in ihrem jüngsten Bericht an, dass in der vergangenen Woche etwa fünf Millionen neue Fälle von Coronavirus registriert wurden.

„Nach den Feiertagen wird die Situation in einigen Ländern viel schlimmer sein, bevor sie besser wird“, sagte Dr. Maria Van Kerkhove, WHO Technical Lead on COVID-19.

Auch interessant

– Corona-Pandemie –

Türkei: Drei Brüder sterben innerhalb eines Monats an Corona

In der türkischen Schwarzmeerprovinz Samsun sind innerhalb eines Monats drei Brüder aus einer Familie am Coronavirus gestorben.