Albanien und Türkei planen Kooperation in der Rüstungsindustrie

Edi Rama in der Türkei

Ankara – Am zweiten Tag seines offiziellen Türkei-Besuchs besprach der albanische Premierminister Edi Rama bei einer Besichtigung in der türkischen Rüstungsschmiede ASELSAN mit dem türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay eine mögliche Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie zwischen Albanien und der Türkei.

Oktay stellte der albanischen Delegation Technologien aus der türkischen Rüstungsindustrie vor, die Erfahrung und das Potenzial der Türkei. Ferner wurden Verteidigungsprojekte vorgestellt, an denen Albanien interessiert ist. Man werde in weiteren Gesprächen Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtern, so Oktay.

„Unsere Beziehungen in diesem Bereich werden sich in Zukunft weiterentwickeln“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Vizepräsidenten.

Oktay erklärte, dass die Türkei und Albanien zwei Länder sind, die sich in „guten und schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützten“. „Wir sind hier, um unsere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie als Indikator für diese Freundschaft zu besprechen“, so Oktay.

Rama: „Was dieses Land geschafft hat, ist wirklich erstaunlich“

Der albanische Premierminister Rama betonte in seiner Rede den Fortschritt der Türkei im Bereich der Rüstungsindustrie.

„Was dieses Land geschafft hat, ist wirklich erstaunlich“, sagte Rama.

Albanien und die Türkei unterzeichnen während Ramas Besuch in Ankara 5 Abkommen

Der Besuch Ramas in Ankara auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat zur Unterzeichnung von fünf Abkommen zwischen den beiden Regierungen geführt.

Die beiden Staatsoberhäupter unterzeichneten bereits gestern ein Abkommen zur Gründung eines hochrangigen strategischen Kooperationsrates zwischen den beiden Ländern. Es folgte ein weiteres Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheit, das von den Gesundheitsministern unterzeichnet wurde. Die Bildungsminister unterzeichneten ebenfalls ein Abkommen über eine Zusammenarbeit. Des Weiteren wurde in einem von den Kulturministern unterzeichneten Abkommen die Restaurierung der Shkoder-Bleimoschee vereinbart. Zwischen den Ministern für Infrastruktur wurde zudem eine Absichtserklärung unterzeichnet.

