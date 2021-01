20 Jahre Wikipedia: Das sind die häufigsten Suchanfragen zur Web-Enzyklopädie

Was ist Wikipedia? So lautet die häufigste Suchanfrage, wenn es um die freie Internet-Enzyklopädie geht, gefolgt von der überraschenden Phrase: Wie lange ist Alkohol im Urin nachweisbar?

Teilen

Hamburg – Was ist Wikipedia? So lautet die häufigste Suchanfrage, wenn es um die freie Internet-Enzyklopädie geht, gefolgt von der überraschenden Phrase: Wie lange ist Alkohol im Urin nachweisbar? Im Schnitt drehten sich in den vergangenen vier Jahren rund 1,7 Millionen Google-Recherchen um Wikipedia. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Online-Visibility-Management-Plattform Semrush zum 20. Geburtstag des freien Online-Lexikons.

Wikipedia ging am 15. Januar 2001 online und ist eine echte Web-Erfolgsgeschichte. Längst gilt die in 294 aktiven Sprachen verfügbare Enzyklopädie als eines der wichtigsten globalen Massenmedien. Die Semrush-Analyse verrät, was die Deutschen zurzeit alles von der Plattform wissen wollen. Bei der Frage nach dem Nachweis von Alkohol im Urin ist besonders spannend, dass die Zahl der Suchanfragen dazu 2020 im Vergleich zum Vorjahr merklich zurückgegangen ist.

Politisches und Soziales liegen vorn

Dagegen ist der Suchbegriff „Beitragsbemessungsgrenze“ mit über 3,8 Millionen Eingaben in der Enzyklopädie im November 2020 nach der Hauptseite am zweithäufigsten aufgerufen worden. Diese hohe Zahl an Suchanfragen am Jahresende spiegelt indirekt die allgemeine Arbeitslage im Land wider und lässt Rückschlüsse auf den nach wie vor hohen Wert an Kurzarbeit zu. Doch auch das, was in der Welt passiert, lässt die Internet-User nicht kalt.

Der Tod von George Floyd Ende Mai vergangenen Jahres schlug rund um den Globus große Wellen und hallt noch immer nach. Neben ihrer Teilnahme an solidarischen Massen-Protesten und Demonstrationen im ganzen Land fragten die Menschen Wikipedia im Juni 2020 deutlich mehr als 1 Millionen Mal danach, wie Floyd starb. Erst danach – mit jeweils knapp über 1 Millionen Aufrufen am viert und fünft häufigsten – suchten die User nach Informationen zum Coronavirus.

„Wikipedia stellt für viele Menschen eine wichtige Informationsquelle im Netz dar, die alle denkbaren Interessensbereiche abdeckt. Unsere Analysen zeigen, wie sich der Wissensgewinn und die Informationsinhalte im Laufe der Zeit verändern. Hieraus sind Trends ableitbar. Gleichzeitig spiegeln die Ergebnisse oft auch die Geschehnisse in der Gesellschaft wider.“, so Evgeni Sereda, Senior Marketing Manager DACH bei Semrush.