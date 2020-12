Eines weiteres Opfer ist nach der Explosion einer Sauerstoffmaschine in einer Corona-Intensivstation in der Südtürkei seinen Verletzungen erlegen. Somit stieg die Zahl der Toten auf zwölf.

Teilen

Gaziantep – Eines weiteres Opfer ist nach der Explosion einer Sauerstoffmaschine in einer Corona-Intensivstation in der Südtürkei seinen Verletzungen erlegen. Somit stieg die Zahl der Toten auf zwölf.

Münevver Güler, die nach dem Ausbruch des Feuers in ein anderes Privatkrankenhaus verlegt wurde, konnte trotz aller Bemühungen nicht gerettet werden, sagte ein namentlich nicht genannter Krankenhausmitarbeiter gegenüber türkischen Medien.

Am Samstag wurde in einer Klinik in Gaziantep ein Brand ausgelöst, als der Sauerstofftank eines Beatmungsgeräts auf der Intensivstation explodierte. Mehrere Patienten mussten nach dem Brand in andere Krankenhäuser verlegt werden.

Mehr als 50 Menschen, darunter Ärzte, Gesundheitspersonal und Sicherheitspersonal, wurden durch das Feuer verletzt, sagte das Krankenhaus in einer Erklärung und fügte hinzu, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde.

Zwei Staatsanwälte zusammen mit einem Expertenausschuss untersuchen die Ursache des Krankenhausbrandes, so die Staatsanwaltschaft.