Weihnachten 2020

Türkei: Erdogan wünscht Christen ein frohes Weihnachtsfest

Während bei uns in Deutschland Botschaften der Kanzlerin oder des Bundespräsidenten an Muslime starke Irritationen in der Bevölkerung hervorrufen, gehört dies in der Türkei schon lange zur Tradition. So hat der türkische Staatspräsident auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsbotschaft gesendet.