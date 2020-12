Teilen

Ankara – Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat anlässlich des jüdischen Festes „Hanukkah“ eine Botschaft veröffentlicht. Darin gratulierte Erdogan allen jüdischen Bürgern zu Hanukkah.

Erdogan betonte in der auf der Webseite des Präsidialamts veröffentlichten Botschaft die Reformen der letzten 18 Jahre, die das Einheits-, Zusammenhalts- und Zugehörigkeitsgefühl der Türkei verstärkten und das freie Ausleben des Glaubens ermöglichten. Mit diesen Gedanken wünschte der Staatspräsident allen Jüdischgläubigen, insbesondere den jüdischen Bürgern der Türkei, viel Glück und Frieden zum Hanukkah-Fest.

Erdogan:

Wir halten es für sehr wichtig, dass alle, die in diesem Land leben, ihre Überzeugungen und Traditionen frei und ohne jede Diskriminierung unabhängig von ihrer Religion, Sprache oder ethnischen Herkunft praktizieren können. In diesem Sinne haben wir in den letzten 18 Jahren Schritte unternommen, die die Freiheiten aller unserer Bürger erweitern und insbesondere die Glaubens-, Gottesdienst- und Gewissensfreiheit gewährleisten.

Antisemitismus, Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit breiteten sich weltweit wie eine Plage aus, so der türkische Staatchef.

Die Türkei werde jedoch mit ihrer großen Kultur der Toleranz und ihrer Tradition, die „Unterschiede als Reichtum betrachte“, weiterhin ein Beispiel für die ganze Welt sein.

„Ich gratuliere allen Juden, insbesondere unseren jüdischen Bürgern, die ein untrennbarer Teil unserer Gesellschaft sind, zu Hanukka und wünsche ihnen alles Gute für ihr Wohlergehen an diesem bedeutsamen Tag, an dem Licht über Dunkelheit herrschte“, so Erdogan weiter.

Auch interessant

– Selahattin Ülkümen –

Geschichte: Wie die Türkei Juden vor Nazi-Deutschland rettete

Nach Ansicht des US-Historikers Stanford Shaw hat die Türkei während des Zweiten Weltkriegs durch die Erteilung von Einreise- und Transitvisa sowie der Duldung von nicht erlaubten Durchreisen mindestens 100.000 Juden aus Europa das Leben gerettet.