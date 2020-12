Tipps für die Auswahl von Sweatshirts, Hoodies und Pullovern

Teilen

Egal, ob Sie saisonale Kleidung suchen, oder etwas zum Überziehen, wenn es nachts etwas kälter wird, es lohnt sich, die richtigen Optionen zu haben. Warum also nicht die Optionen für maßgeschneiderte Hoodies und Pullover zusammen mit Sweatshirts noch heute erkunden? Indem Sie die richtige Wahl treffen, haben Sie es immer warm und bequem und sehen dabei auch noch gut aus. Hier ein paar Tipps, die hilfreich sein könnten.

Welches Material funktioniert am besten?

Sie finden maßgeschneiderte Hoodies und Sweatshirts in fast allen Varianten, von natürlichen Fasern bis hin zu großartigen Fasermischungen. Dasselbe gilt für Pullover. Sie sollten sich für eine pflegeleichte Option entscheiden, die sich gut auf der Haut anfühlt. Vermeiden Sie raue oder kratzige Materialien. Ziel ist es, sicherzustellen, dass sich das Kleidungsstück vom Anziehen bis hin zur Aussortierung in den Wäschekorb bequem anfühlt.

Und was ist mit der Passform?

Sie sollten ein paar Dinge bedenken, wenn Sie die Passform von maßgeschneiderten Hoodies, Pullovern und Sweatshirts in Betracht ziehen. Die Größe sollte so gewählt sein, dass Ihre Bewegungsfreiheit in keiner Weise eingeschränkt ist. Wenn Sie sich irgendwie eingeschränkt fühlen, nehmen Sie die nächstgrößere Größe, oder eine, die breiter geschnitten ist.

Denken Sie daran, dass Sie sich für ein lässiges Kleidungsstück entscheiden , daher ist es in Ordnung, wenn der Pullover, das Sweatshirt oder der maßgeschneiderte Hoodie nicht figurbetont passen. Probieren Sie verschiedene Größen und Schnitte aus und schauen Sie einfach. Solange Ihnen die Passform gefällt, ist das Kleidungsstück auch genau das Richtige für Sie.

Sie bevorzugen Pullover?

Ein maßgeschneiderter Pullover mit Kapuze ist die Standardwahl der meisten Menschen. Stellen Sie sicher, dass er leicht über den Kopf geht. Dasselbe gilt für Sweaters oder Sweatshirts. Idealerweise sollte das Kleidungsstück so über den Kopf passen, dass das Material nicht gedehnt wird. So sieht der Pullover oder jedes andere Kleidungsstück auch noch lange gut aus.

Denken Sie daran, dass es für alle drei Kleidungsstücke noch weitere Optionen gibt. So gibt es zum Beispiel viele Optionen mit Reißverschluss. Bei Hoodies ist dies sehr gängig, selbst bei den maßgeschneiderten Versionen. Es ist eher selten, dass Sie ein Sweatshirt mit Reißverschluss finden, aber bei einem maßgeschneiderten Design könnten Sie dieses Element hinzufügen.

Was für eine Personalisierung möchten Sie?

Überlegen Sie sich, was für eine Art von Personalisierung am besten funktionieren würde. Personalisierte Hoodies könnten zum Beispiel einen Namen, ein Bild oder ein Zitat haben, das Ihnen gefällt. Wenn Sie und Ihre besten Freunde eine Art privaten Club haben, dann würden der Name und das Logo gut aussehen. Denken Sie daran, dass Sie auch auf die Personalisierung verzichten können, wenn Ihnen das besser gefällt.

Welche Farben stehen Ihnen?

Denken Sie an die Farbe Ihrer Augen, Haare und auch an Ihren Hautton, wenn Sie nach maßgeschneiderten Kleidungsstücken suchen. So wissen Sie in etwa, welche Farben am besten funktionieren würden. Vielleicht haben Sie braune Haare und Augen? Dann wäre Dunkelgrün eine gute Option für Sie. Welche Farben mögen Sie am liebsten? Sobald Sie das wissen, wird es nicht schwer sein, einen einzigartigen Farbton zu wählen, der perfekt zu Ihnen passt.

Indem Sie sich für maßgeschneiderte Sweater oder personalisierte Hoodies entscheiden, können Sie Ihrem Kleiderschrank etwas Kick verleihen. Was tragen Sie am liebsten, und welche Designs gefallen Ihnen am besten? Mit etwas Planung werden Sie schon bald tolle, neue Kleidungsstücke zum Tragen haben, wenn das Wetter etwas kälter wird.