Belgrad – Der am vergangenen Freitag am Coronavirus verstobene serbisch-orthodoxe Patriarch Irinej ist heute in der Krypta der Heiligen-Sava-Kirche in Belgrad beigesetzt worden.

Aufgrund von Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verfolgten die meisten Trauernden die Begräbniszeremonie auf einem Bildschirm vor der Kirche, während Irinejs Verwandte, Geistliche und Würdenträger, darunter Präsident Aleksandar Vucic und Milorad Dodik, das serbische Mitglied der bosnischen Präsidentschaft, hineingelassen wurden. Irinej war vor zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seitdem wurde er in einem Belgrader Militärhospital behandelt. Medienberichten zufolge, habe er sich in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica am Begräbnis des Metropoliten Amfilohije angesteckt, der gleichfalls an einer Corona-Erkrankung gestorben war. Schutzvorkehrungen seien dabei weitgehend ignoriert worden.

Irinej I. war der 45. „Patriarch der Serben“. Er wurde im Janug 2010 Nachfolger des 95-jährig verstorbenen Pavle I. (1990-2009) und wurde dem reformorientierten Flügel zugerechnet. Mehrfach bekannte er sich zur Ökumene und brachte auch für 2013 einen möglichen Papstbesuch in Serbien ins Gespräch – zu dem es dann allerdings nicht kam. Das Führungsgremium der Kirche, der Heilige Synod, entschied sich einstimmig gegen eine Einladung des Papstes, berichtet Kathpress.

In einem Beileidsbrief an den Heiligen Synod der Serbischen Orthodoxen Kirche in Belgrad schreibt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing: „Wir sind Ihnen und allen, die in diesen Tagen um den Verstorbenen trauern, in stiller Anteilnahme und im fürbittenden Gebet verbunden.“ Über ein Jahrzehnt habe Patriarch Irinej die Geschicke seiner Kirche mit großer Umsicht gelenkt und durch seine spirituelle Tiefe den Gläubigen Orientierung und Halt gegeben. „Ökumenische Offenheit zeichnete sein Denken und Handeln aus. So führte er die engen Beziehungen, die seit langer Zeit zwischen der Serbischen Orthodoxen Kirche und der Deutschen Bischofskonferenz bestehen, engagiert weiter“, so Bischof Bätzing.