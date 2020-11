Die katarische Regierung hat mit der Türkei neue Investitionsabkommen in Milliardenhöhe unterzeichnet, darunter den Kauf eines Luxus-Einkaufszentrums und einen Anteil an der Börse Borsa Istanbul.

Türkei Katar kündigt Milliarden-Investitionen in der Türkei an

Teilen

Ankara – Die katarische Regierung hat mit der Türkei neue Investitionsabkommen in Milliardenhöhe unterzeichnet, darunter den Kauf eines Luxus-Einkaufszentrum und einen Anteil an der Börse Borsa Istanbul.

Die katarische Investitionsbehörde hat die Abkommen am Donnerstag im Rahmen eines Staatsbesuchs des Emirs von Katar Tamim bin Hamad Al Thani nach Ankara unterzeichnet. Er traf sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um am 6. strategischen Gipfel zwischen den beiden Nationen teilzunehmen.

Unter den Investitionen wird Katar eine 10-prozentige Beteiligung an der Borsa Istanbul vom Turkey Wealth Fund erwerben, der mehr als 90 Prozent der gesamten Aktien kontrolliert.

Laut türkischen Medien wird sich Doha für eine Milliarde Dollar mit 42 Prozent auch an einem Mega-Einkaufszentrum in Istanbul, dem Istinye Park, beteiligen. 58 Prozent gehört der türkischen Dogus Holding. Der an der „Qatar Street“ gelegene Istinye Park ist mit 300 Geschäften und einem Parkplatz mit einer Kapazität von 3.200 Fahrzeugen eines der größten und meistbesuchten Einkaufszentren der Türkei. Die katarische Regierung wird zudem Investitionen in das Projekt Golden Horn Marina in Istanbul beisteuern. Die Höhe der Investitionssumme wurde nicht genannt.

In Doha wurde in einer separaten Vereinbarung mit der Global Ports Holding (GPH) auch der Kauf des Hafens Akdeniz in Antalya durch die offizielle Terminalbetreibergesellschaft QTerminals für 140 Millionen Dollar vereinbart.

Zum Thema

– Nach Saudi-Boykott –

Katar-Kampagne: „Kauft nur Made in Turkey“

Nachdem Saudi-Arabien türkische Produkte auf eine inoffizielle Boykottliste setzte und in den sozialen Medien eine Kampagne gestartet wurde „Made in Turkey“ zu boykottieren, hat Katar zur Unterstützung der Türkei nun eine Gegenkampagne gestartet.