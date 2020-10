Kommentar: Aserbaidschan setzt in Bergkarabach das UN-Völkerrecht um

Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadov

Bis heute haben eine Reihe internationaler und regionaler Organisationen verschiedene Dokumente zum armenisch-aserbaidschanischen Konflikt um Berg-Karabach verabschiedet. Wir können mit Zuversicht sagen, dass diese Dokumente als rechtliche Grundlage für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten am 27. September dienten.

Die wichtigsten bisher verabschiedeten Dokumente zum Konflikt sind zweifellos die Resolutionen 822, 853, 874 und 884, die 1993 vom UN-Sicherheitsrat, der größten universellen Organisation, verabschiedet wurden. Alle diese Resolutionen unterstützen die territoriale Integrität Aserbaidschans und fordern den Rückzug der Besatzungstruppen aus den besetzten Gebieten Aserbaidschans. Wir hören diese Resolutionen seit fast 28 Jahren, und in 28 Jahren wurden keine Schritte zu ihrer Umsetzung unternommen.

Der UN-Sicherheitsrat hat seine Resolutionen nicht umgesetzt

Anstatt auf der Grundlage dieser Resolutionen zu handeln, verlängerte die Minsker Gruppe der OSZE nur die Dauer des Konflikts, indem sie verschiedene Vorschläge für eine friedliche Beilegung des Konflikts unterbreitete. Die einflussreichen internationalen Organisationen haben wenig wirklichen politischen Willen gezeigt, um den Besatzer zu zwingen, im Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln. Was war das Ergebnis? Als Reaktion auf die Provokationen der armenischen Armee zu verschiedenen Zeiten während des Waffenstillstands an der Staatsgrenze und an der Kontaktlinie mit Aserbaidschan beschloss Aserbaidschan, die bekannten 4 Resolutionen umzusetzen.

Was steht in diesen Resolutionen?

Resolution 822 (30. April 1993): Verabschiedet nach der Besetzung Kalbajars durch die armenischen Streitkräfte. Die Resolution forderte die Einstellung der Feindseligkeiten in der Region und den Rückzug der armenischen Truppen aus Kalbajar und den kürzlich besetzten aserbaidschanischen Gebieten.

Resolution 853 (29. Juli 1993): Die Resolution forderte die Einstellung der militärischen Operationen in der Region und den Rückzug der armenischen Truppen aus Agdam und den kürzlich besetzten aserbaidschanischen Gebieten. Die Resolution forderte auch die Umsetzung der Resolution 822.

Resolution 874 (14. Oktober 1993): Die Resolution forderte einen Waffenstillstand, die Einstellung der Feindseligkeiten und den Rückzug der armenischen Truppen aus den kürzlich besetzten Gebieten Fizuli (23. August 1993), Jabrayil (26. August 1993), Gubadli (30. September) und anderen. Die Resolution fordert auch die Einhaltung der früheren Resolutionen 822 und 853.

Resolution 884 (12. November 1993): Die Parteien verurteilten Verletzungen des Waffenstillstands, die zu einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten führten, und forderten die Republik Armenien auf, alle den Armeniern zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die sogenannte Republik zu beeinflussen. Die Resolution forderte auch die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und den sofortigen Rückzug der bewaffneten armenischen Gruppen aus anderen Regionen, einschließlich der kürzlich besetzten Region Zangilan. Infolgedessen mussten die zuvor verabschiedeten Resolutionen 822, 853, 874 umgesetzt werden.

Bislang wurde keines dieser Resolutionen umgesetzt . Mit dem Beginn der antiterroristischen Operation am 27. September setzt Aserbaidschan die Schlussakte von Helsinki um, die auf den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und dem Prinzip der territorialen Integrität beruht.

Die armenische Seite vertrieb mehr als 700.000 Aserbaidschaner von ihrem Land und verletzte in grober Weise ihre Grundrechte zum Schutz der Rechte von 100.000-150.000 in Berg-Karabach lebenden Armeniern. In diesem Sinne versucht die aserbaidschanische Seite, das Recht der Binnenvertriebenen auf Rückkehr in ihre Heimat zu gewährleisten.

Gleichzeitig werden trotz der Tatsache, dass die armenische Gemeinschaft in Berg-Karabach 1 Prozent der aserbaidschanischen Bevölkerung ausmacht, 20 Prozent des aserbaidschanischen Territoriums besetzt und alle aserbaidschanischen Siedlungen wegen ihrer angeblichen Sicherheit barbarisch zerstört (man kann das bequem mit den Google Maps-Aufnahmen beweisen).

Nach der Befreiung von Fizuli und Jabrayil waren einige Anforderungen der Resolution 874 bereits erfüllt, und fast alle Anforderungen der Resolution 884 wurden mit der Befreiung der Stadt Zangilan und mehrerer Dörfer im Distrikt Zangilan erfüllt. Aserbaidschan setzt bei diesen antiterroristischen Operationen auch die Normen des Völkerrechts um, die bisher nicht funktionieren. Es ist auch notwendig, problematische Momente in der Reaktion der westlichen Länder und Institutionen auf den Berg-Karabach-Konflikt zu berücksichtigen.

Bisher haben sich die unklare Position der EU zu dem Konflikt und ihre Versuche, Beziehungen zu der Region im Rahmen des früheren Waffenstillstands/Status quo herzustellen, nicht ausgezahlt:

Die EU hat im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt das Prinzip der territorialen Integrität ignoriert, im Gegensatz zu anderen Konflikten in der Region in den letzten Jahren. Die Unfähigkeit, in dieser Frage eine eindeutige Position zu vertreten, und die Versuche, mit der Region zusammenzuarbeiten, um eine Einmischung in die Konfliktlösung zu vermeiden, provozierten einerseits maximalistische Tendenzen Armeniens, verursachten andererseits aber auch Irritationen auf der aserbaidschanischen Seite.

Die Prozesse haben gezeigt, dass sich nachhaltige Institutionen in der Region ohne dauerhaften Frieden nicht entwickeln können. Schon die geringste Veränderung der Kontaktlinie kann die Innenpolitik der Konfliktparteien revolutionieren. Daher sollte die EU in Zukunft auf der Grundlage des Völkerrechts eine entschlossene Haltung zu dem Konflikt einnehmen und auf dieser Grundlage mit den Ländern der Region zusammenarbeiten.

Es ist klar, dass Emmanuel Macron Armenien im Karabach-Konflikt unterstützt, aber das bedeutet nicht, dass er Recht hat. Da die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich in nur anderthalb Jahren stattfinden werden und laut Macrons Meinungsumfragen, die in der gegenwärtigen Situation nicht populär genug sind, ist es für ihn zu einer politischen Notwendigkeit geworden, die Unterstützung von Wählergruppen wie der armenischen Gemeinschaft zu gewinnen.

Die Existenz Dutzender aktiver Organisationen der armenischen Diaspora in Frankreich sowie die Aktivitäten der „Französisch-Artsachischen Freundschaftsgruppe“ zwingen Macron, nach der Laune der armenischen Lobby zu handeln.

Aus einer Reihe anderer Gründe ist die Beteiligung Frankreichs an den laufenden Prozessen um den Berg-Karabach-Konflikt jedoch unangemessen.

Persönliche PR von Präsident Emmanuel Macron und Versuche, das Ansehen Frankreichs in anderen Ländern zu erhöhen.

Die Probleme im Land haben sich verschärft, seit die Regierung in den Libanon kommt, um die Krise zu verhindern, und den einfachen Bürgern entsprechende Versprechungen macht

In Libyen hat Macron Krieg und anhaltende Instabilität provoziert, indem er die separatistischen Kräfte und das illegitime Regime, das sie führte, unterstützt hat, anstatt die von der UNO unterstützte Regierung von Tripolis (wie auch die Türkei).

Auf dieser Grundlage sucht Frankreich im östlichen Mittelmeerraum, in Libyen und im Nahen Osten sowie im Südkaukasus einen sinnlosen und erfolglosen regionalen Wettbewerb mit der Türkei.

Trotz seiner erfolglosen Tätigkeit als Ko-Vorsitzender der Minsker Gruppe der OSZE erkennt Frankreich als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen die territoriale Integrität Aserbaidschans an und lehnt diese prinzipientreue Position nun ab, obwohl es für Resolutionen über den Abzug der armenischen Truppen aus Berg-Karabach gestimmt hat.

Die Rolle der armenischen Diaspora in der Demokratischen Partei der USA hat auch die Position der US-Regierung beeinflusst. In letzter Zeit bedroht der progressive Flügel der Demokratischen Partei regelmäßig die Position der Demokraten im Establishment, und es gelingt ihnen, sie zu besiegen. Zum Beispiel hat ein einflussreicher pro-armenischer Demokrat, der wie Eliot Engel seit vielen Jahren im Kongress sitzt, gegen einen jungen progressiven Kandidaten in seinem Distrikt verloren.

Es ist bekannt, dass die in den USA lebenden Armenier in der Regel für die „wichtigsten“, zentristischen Kandidaten, d.h. das „Establishment“, stimmen. In diesem Zusammenhang ist die armenische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten von wesentlicher Bedeutung dafür, dass die Demokraten des Establishments nicht nur in Gebieten gewählt werden, in denen die Armenier konzentriert sind, wie z.B. in Südkalifornien, sondern auch in anderen Provinzen, in denen das „Haupt-Establishment“ ein wichtiger Sponsor demokratischer Kampagnen ist. Infolgedessen benötigen die Demokraten des „Kern-Establishments“ offen finanzielle Unterstützung aus der armenischen Diaspora, vor allem aus der oberen Mittelschicht, um ihre fortschrittlichen Gegner zu besiegen, auch in nichtarmenischen Wahlkreisen.

Westliche Friedensaufrufe ignorieren den grundlegenden Unterschied in ihrer Einstellung zum Krieg. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ansichten der Europäischen Union zum Frieden auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass im Zweiten Weltkrieg der Aggressor besiegt und ein fruchtbarer Boden für einen dauerhaften Frieden in einer neuen gerechten Welt geschaffen wurde. Die Situation in Karabach steht in direktem Gegensatz dazu, daher sind die einseitigen Aufrufe westlicher Institutionen, in der Region auf bewaffnete Konflikte statt auf Gerechtigkeit zu verzichten, in der gegenwärtigen Situation wirkungslos. Nur unter Bedingungen der Gerechtigkeit kann ein dauerhafter Frieden erreicht werden.

Ein Waffenstillstand baut nicht nur Spannungen ab, sondern erleichtert auch eine rasche Aufrüstung und Eskalation der Bedrohung zwischen den beiden Ländern, während präventive militärische Operationen darauf abzielen, einen unvermeidlichen zerstörerischen Krieg zu verhindern. Wenn die Aufrüstung für die armenische Seite kostenlos ist und in einem Kredit endet, führt dies zudem zu einem ernsthaften Ressourcenverlust für die aserbaidschanische Seite. Aus dieser Perspektive können die aserbaidschanischen Antiterroroperationen in Berg-Karabach auch als „friedenserzwingende Operationen“ bezeichnet werden. Hier geht es darum, die destruktive Führung Armeniens durch eine Verlängerung der Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts zu zwingen, der den Friedensprozess und einen dauerhaften Frieden behindert.

Dieser Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

Gurban Mammadov Der Autor Gurban Mammadov, geboren 1995 in Baku, Aserbaidschan, ist DAAD und Bundestag Alumnus und ist Geschäftsführer der Allianz der Aserbaidschaner in Deutschland e.V.

