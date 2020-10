Berichte: Türkei testet bereits russische S-400

Das NATO-Mitglied Türkei hat sein von Russland hergestelltes fortschrittliches Luftverteidigungs-Raketensystem getestet, so Medienberichte am Freitag.

Ankara – Das NATO-Mitglied Türkei hat sein von Russland hergestelltes fortschrittliches Luftverteidigungs-Raketensystem getestet, so Medienberichte am Freitag.

Laut den Berichten habe das türkische Militär das Luftabwehrsystem S-400 in der Schwarzmeerprovinz Sinop getestet. Die Medien stützen ihre Berichte auf ein angeblich in Sinop gedrehtes Amateurvideo. Das Video zeigte eine schmale Rauchsäule, die hoch in den blauen Himmel ragte.

Es wurde allgemein erwartet, dass die Türkei das System diese Woche testen würde, nachdem türkische Behörden Schiffe und Flugzeuge gewarnt hatten, das Gebiet im Schwarzen Meer zu meiden.

Wie Defence News am 9. Oktober berichtete, transportierte das türkische Militär bereits am 5. und 6. Oktober die erste Ladung der russischen S-400 in den Schwarzmeerhafen Sinop. Eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem türkischen Militär habe dem Portal bestätigt, dass dort Tests geplant seien.

Washington lehnt Kauf der S-400 ab

Washington lehnte die Übernahme des russischen Fliegerabwehrsystems durch die Türkei entschieden ab und suspendierte die Türkei von ihrem Hi-Tech-Kampfjetprogramm F-35, da die S-400 eine Bedrohung für die Stealth-Kampfjets darstelle. Die US-Regierung hatte Ankara auch davor gewarnt, dass es US-Sanktionen nach dem Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act riskiert, wenn das S-400-System aktiviert wird.

Die Türkei besteht darauf, dass sie gezwungen wurde, das russische System zu kaufen, nachdem Washington sich geweigert hatte, ihm das US-Patriot-System zu verkaufen.

Ausschluss aus dem F-35-Programm

Nachdem die Bundesregierung im August 2015 den Abzug der deutschen Patriot-Abwehrraketen aus der Türkei angekündigt hatte, gab Ankara 2017 den Kauf des russischen System S-400 bekannt. Die USA haben dieses Vorhaben Ankaras scharf verurteilt und ihren NATO-Partner im Juli aus dem gemeinsamen F-35-Entwicklungsprogramm ausgeschlossen.

Die Türkei ist Mitentwickler und Lieferant von etwa 900 Bauteilen. Schon sehr bald müssten türkische Soldaten, die an dem Projekt mitarbeiten, die USA verlassen. Spätestens im März 2020 soll der Ausschluss der Türkei abgeschlossen sein.

