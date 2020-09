‚Positiver erster Schritt‘: Griechenland begrüßt Rückkehr des türkischen Schiffes Oruc Reis

Teilen

Athen – Die griechische Regierung bezeichnet die Rückkehr der Oruc Reis aus den umstrittenen Gewässern nach wochenlanger Spannung als „einen positiven Schritt“.

„Die Rückkehr der Oruc Reis ist ein positiver erster Schritt, ich hoffe, dass es Kontinuität geben wird. Wir wollen mit der Türkei reden, aber in einem Klima ohne Provokationen“, sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vor Reportern in Thessaloniki.

Ein türkisches Erdgas-Erkundungsschiff, dessen Forschungen in einem umstrittenen Gebiet des östlichen Mittelmeers im Mittelpunkt einer wochenlangen Konfrontation zwischen Ankara und Athen standen, ist in die Gewässer in der Nähe der südlichen Türkei zurückgekehrt – ein Schritt, den Griechenland als einen positiven ersten Schritt zur Entspannung der Spannungen im Zusammenhang mit den Offshore-Ressourcen bezeichnete.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar erklärte dagegen, das Schiff sei im Rahmen des vorgegebenen Plans an Land zurückgekehrt, und betonte, dies bedeute nicht, dass die Türkei ihre Ansprüche aufgegeben habe. Vielmehr gebe es „geplante Bewegungen zurück und vorwärts“.

Die Türkei habe sich immer im Sinne guter nachbarschaftlicher Beziehungen verhalten und erwarte das auch von der anderen Seite. Die Türkei unterstütze Frieden und Dialog, „wenn unsere Wünsche und Forderungen erfüllt sind“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu Akar.

Mitsotakis sagte, der Streit mit der Türkei müsse im Dialog beigelegt werden. Er sei bereit, Gespräche über mögliche Erdöl- und Erdgasvorkommen wieder aufzunehmen. „Wenn wir Anzeichen einer Deeskalation in der Praxis sehen, werde ich der Erste sein, der sich an den Verhandlungstisch setzt“, berichtet die tagesschau.

Auch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu rief zu einem Dialog auf

Çavuşoğlu betonte die Notwendigkeit einer prinzipientreuen Haltung und eines ehrlichen Handelns und forderte Griechenland auf, an den Verhandlungstisch zu kommen und seine Haltung zu erklären, wenn es tatsächlich Vertrauen in seine Argumente hat.

„Wir sind dafür, uns an den Tisch zu setzen, weil wir Vertrauen in uns selbst haben, aber Griechenland scheint diesen Ansatz nicht zu akzeptieren“, sagte Çavuşoğlu während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem kongolesischen Amtskollegen Claude Gakosso in Istanbul und fügte hinzu, dass die Türkei bereit sei, Gespräche ohne Bedingungen zu führen.

Zum Thema

– Mittelmeer-Krise –

„Der Frieden wird siegen“: Türkische Stadt sendet Botschaft an Griechenland

Inmitten der Spannungen zwischen Ankara und Athen hat eine türkische Stadt eine schöne Botschaft des Friedens an Griechenland gesendet.