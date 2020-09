EU und Türkei verurteilen Kosovos Jerusalem-Pläne

Die Ankündigung von Kosovos Premierminister Hoti, in Jerusalem eine Botschaft eröffnen zu wollen, hat bei der EU und der Türkei scharfe Kritik hervorgerufen.

Brüssel – Die Ankündigung von Kosovos Premierminister Hoti, in Jerusalem eine Botschaft eröffnen zu wollen, hat bei der EU und der Türkei scharfe Kritik hervorgerufen. Analysten warnen, dass dies im weiteren Verlauf Probleme für die diplomatischen Bemühungen des Kosovo verursachen könnte.

Nach der überraschenden Nachricht vom Freitag, dass Israel den Kosovo anerkennen wird, hat Premierminister Avdullah Hoti angekündigt, dass seine Regierung „entschlossen“ sei, diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Staaten aufzunehmen, einschließlich der Eröffnung einer Botschaft in Jerusalem.

Seine Zusage, eine Botschaft in Jerusalem einzurichten, hat jedoch eine weitreichende Gegenreaktion ausgelöst, wobei die Türkei, die Arabische Liga und die EU diesen Schritt heftig kritisierten.

Vor einem von der EU ermöglichten Treffen zwischen Hoti und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic am Montag in Brüssel erklärte der EU-Sprecher Peter Stano, dass die außenpolitische Stellung der EU zur Eröffnung von Botschaften in Jerusalem eindeutig sei.

„Es gibt keinen EU-Mitgliedsstaat mit einer Botschaft in Jerusalem, die EU-Delegation ist nicht in Jerusalem“, sagte Stano.

„Die EU hat wiederholt ihr Engagement für eine ausgehandelte und tragfähige Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt. Teil dieser Zwei-Staaten-Lösung ist auch ein Abkommen über Fragen des endgültigen Status, [einschließlich] Jerusalem“, sagte Stano.

Stano fügte hinzu, dass von Kosovo als einem Land, das den EU-Beitritt als seine Priorität bezeichnet, erwartet werde, dass es diese Verpflichtung einhalte. „Jegliche diplomatischen Schritte, die den gemeinsamen Standpunkt der EU zu Jerusalem in Frage stellen könnten, sind Anlass zu ernster Besorgnis und Bedauern“, sagte der Sprecher.

Am Sonntag veröffentlichte auch das türkische Außenministerium eine Antwort auf Hoti’s Erklärung, in der die kosovarischen Behörden aufgefordert wurden, das Völkerrecht zu respektieren. „Es ist enttäuschend, dass ein solcher Schritt, der eine klare Verletzung des Völkerrechts darstellen würde, von den kosovarischen Behörden überhaupt in Erwägung gezogen wird“, sagte das Ministerium.

