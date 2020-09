Uiguren

Angst vor Verhaftung: Muslimische Uiguren waschen ihre Gesichter nicht mehr

Die uigurischen Bewohner mindestens eines Dorfes in der Stadt Kaxgar in der nordwestchinesischen Autonomen Region Xinjiang, haben sich seit Jahren nicht mehr das Gesicht gewaschen, aus Angst, dass sie beschuldigt werden, muslimische Gebetswaschungen durchgeführt zu haben, und in ein Internierungslager geschickt zu werden, so ein örtlicher Beamter.