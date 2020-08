Reisen in die USA weiterhin nicht möglich – Bald Lockerungen?

Touristen bleibt die Einreise in die USA weiterhin verwehrt. Wann das Verbot aufgehoben wird steht in den Sternen. Alle warten auf einen Impfstoff.

Wird das Einreiseverbot für die USA bald gelockert?

Bereits seit dem 13. März gilt für die USA ein Einreiseverbot für Deutschland und Länder des Schengen-Raumes. Grund für die Maßnahme war die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Einreisestopp für touristische Zwecke, aber auch für Personen mit einem mit einem Studentenvisum wurde bereits mehrfach verlängert.

Lediglich Personen mit einer „Greencard“ oder mit einem nahen Verwandtschaftsverhältnis zu einem US-Bürger können einreisen. Einige Lockerungen bei der Einreise gibt es auch für Spezialisten von Unternehmen. Andere Ausnahmen sind zum Teil sehr unspezifisch formuliert.

Ein Kurztrip nach Manhattan oder ein Urlaub mit einer Stippvisite in den Casinos in Las Vegas ist derzeit nicht drin. Ansonsten heißt es, warten, bis die Reisebeschränkungen wieder aufgehoben werden. Wann es so weit sein wird, darüber gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Aktuell kein Ende des Einreisestopps absehbar

Mehrfach hieß es aus dem Weißen Haus, dass es noch „keinen Zeitplan“ für die Aufhebung des Einreiseverbotes für Personen aus den Ländern des Schengen-Raums gebe. Tatsächlich gilt auch in den meisten EU-Ländern ein Einreisestopp für Personen aus den USA, da die Zahl der Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten immer noch hoch ist und das Land somit als Risikostaat eingestuft wird.

Die Zahl der Personen, die sich in den USA mit Corona infiziert haben, liegt aktuell bei 5,74 Millionen. Davon gelten 2,02 Millionen als geheilt. 177.000 Menschen verstarben mit oder wegen Corona. Die Wirtschaft leidet zum Teil schwer. Die USA müssen damit als „Hochrisikoland“ eingestuft werden, weshalb auch deutschen oder EU-Bürgern weiterhin von Reisen in die USA abgeraten werden müsste, selbst wenn sie erlaubt wären.

So lange jedoch auch die EU-Staaten keine Einreise von US-Bürgern zu touristischen Zwecken erlauben, darf nicht erwartet werden, dass die USA ihrerseits Lockerungen vornehmen wird.

Hoffnung könnte ein funktionierender Impfstoff bringen

Aktuell herrscht in vielen Ländern, nachdem die Fallzahlen wieder leicht bis deutlich nach oben gehen, die Angst, dass es zu einer zweiten oder sogar dritten Welle der Pandemie in den nächsten Monaten kommen könnte.

Für Deutschland ist zwar nicht abzusehen, dass es abermals zu einem allgemeinen neuen Lockdown kommt, aber erhebliche Einschränkungen im Alltag, etwa bei einem Restaurantbesuch oder für Konzert-, Kultur- oder Sportveranstaltungen werden vermutlich noch lange Zeit bestehen bleiben. Erst wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, der sich auch als wirksam erweist und wenig Nebenwirkungen zeigt, ist mit einem Ende der Beschränkungen zu rechnen.

Viele sind der Auffassung, dass auch erst nach dem ein Impfstoff für die breite Masse zur Verfügung steht und so die weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden kann, eine vollständige Beendigung der Reisebeschränkungen für die USA und andere Länder möglich sein wird. Aktuell gibt es zwar aussichtsreiche Kandidaten bei der Suche nach einem Impfstoff, die sich auch schon in einer fortgeschrittenen Testphase befinden, bis zu einer Zulassung ist es jedoch noch ein langer Weg.

Hinzu kommt, dass ein Impfstoff nach der Zulassung auch erst noch in ausreichender Menge produziert werden und unter die Bevölkerung gebracht werden muss, was ebenfalls noch einmal Monate dauern kann. Vor dem Halbjahr 2021 ist wohl nicht damit zu rechnen.

