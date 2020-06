Einige sagen, dass Weisheit mit dem Alter kommt, während andere darauf bestehen, dass sie vom Lernen kommt. Heutzutage steht das Lernen dank des Internets allen offen. Daher können die Menschen in den Ländern, in denen herkömmliches Lernen auf verschiedene Hindernisse stößt, die Vorteile von Onlinekursen nutzen.

Bisher war E-Learning für die Menschen, die seinen Wert verstanden haben, sehr effektiv.

Es bietet die Chance, große Ergebnisse zu geringeren Kosten und manchmal sogar ganz ohne Kosten zu erzielen. Trotzdem hat das Online-Lernen viele weitere Vorteile. Bildung kann mehrere Zwecke haben, und Online-Kurse helfen, diese zu erfüllen. Einige sagen sogar, dass E-Learning die Bildung revolutionieren kann, da es neue Möglichkeiten für das traditionelle Lernen bietet. Die Teilnahme an Online-Kursen hat viele Vorteile und unten sind einige der wichtigsten aufgeführt.

Online-Kurse sind mobil und flexibel

Für Lernende, die einen engen Zeitplan haben, kann das Pendeln zu einer Hochschule ein Hindernis sein. Dies gilt insbesondere für Lernende, die auch versuchen, die Anforderungen von Berufs- und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Online-Bildungsmöglichkeiten bieten die Flexibilität, um sie in jeden Zeitplan einzupassen.

Ganz gleich, ob die Lernenden Kurse unterwegs, morgens vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach dem Schlafengehen der Kinder belegen, Online-Kurse können die Lücken füllen.

Onlinekurse sind erschwinglicher als Präsenzkurse

Ein weiterer Vorteil von Online-Kursen liegt in der Regel in ihrem niedrigeren Preis. Das liegt nicht daran, dass der Unterricht billiger ist, sondern vielmehr daran, dass er mit einem geringeren institutionellen Aufwand verbunden ist, als es bei einer größeren Institution der Fall ist.

Natürlich gibt es für Onlinekurse einige Gemeinkosten, einschließlich der Kosten für Hosting, Werbung und Entwicklung. Aber selbst ein kleines Bildungszentrum muss jeden Monat Miete zahlen, und eine Hochschule hat noch viel mehr Kosten, angefangen von den Kosten für den Besitz und die Instandhaltung des Campus bis hin zu den Gehältern für Verwaltungsangestellte und Dozenten. Lernende im ganzen Land suchen nach Möglichkeiten, ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern, ohne einen Studienkredit aufnehmen zu müssen. Onlinekurse füllen diese Lücke mit erschwinglicheren Bildungsangeboten.

Onlinekurse haben eine größere Vielfalt, wodurch auch Nischen bedient werden

Die Entwicklung eines Kurses in einer traditionellen Klassenraumumgebung ist sehr aufwendig. Sie müssen wissen, dass genügend Lernende Interesse an dem Thema haben werden, damit es sich lohnt, und dass die Nachfrage von Lernenden kommen muss, die nah genug sind, um den Kurs zu besuchen. Und diese Nachfrage muss Jahr für Jahr bestehen bleiben, da sonst ein Großteil der Entwicklungsarbeit vergeudet wäre.

Da Onlinekurse nicht durch geografische Gegebenheiten beschränkt sind, ist es viel einfacher, Lernende anzuziehen, die sich für extreme Nischenkurse interessieren. Und es ist wahrscheinlicher, dass diese Kurse verfügbar sind, wann immer ein Lernender sie braucht, anstatt nach einem Semester zu verschwinden.

Onlinekurse erreichen ein globales Publikum für eine vielfältigere Gemeinschaft

Apropos globale Reichweite: Online-Bildung kann Lernende mit Kommilitonen auf der ganzen Welt in Kontakt bringen. Diese Vielfalt an Erfahrungen bereichert die Lernumgebung für alle Studierenden, indem sie sie mit den verschiedenen Arten und Weisen in Kontakt bringt, wie die Lernenden Situationen in ihren eigenen Ländern handhaben. Mit mehr Erfahrungen, aus denen sie schöpfen können, gewinnen die Lernenden eine neue Wissenstiefe und -vielfalt, die sie sonst vielleicht nicht gewonnen hätten.

Online-Kurse helfen Lernenden, ihre Karriere voranzubringen, ohne dass sie ihre Arbeit unterbrechen müssen

Viele Lernende nutzen Onlinekurse, um ihre Karriere voranzubringen. Viele Arbeitsplätze haben spezifische Anforderungen oder Möglichkeiten für eine professionelle Zertifizierung, die auf ihre Branche zugeschnitten sind. Diese Zertifizierungen werden in der Regel nicht an Universitäten oder Volkshochschulen angeboten, was es manchmal schwierig macht, sie zu erlangen, es sei denn, das Unternehmen verfügt über ein Personalentwicklungsprogramm.

Für Lernende, die diese Zertifizierungen selbständig erwerben möchten, bieten Online-Kurse jedoch die Möglichkeit, diese professionellen Zertifizierungen auch außerhalb der Geschäftszeiten zu erwerben.