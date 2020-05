Türkei: Erdogan-Sprecher Altun verurteilt Falschmeldungen

In einem Gastbeitrag in der US-Tageszeitung Washington Post hat der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidialamtes, Fahrettin Altun, die Kritiken an der angeblich zögernden Vorgehensweise des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Zuge der Corona Pandemie scharf verurteilt.

Teilen

Ankara – In einem Gastbeitrag in der US-Tageszeitung Washington Post hat der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidialamtes, Fahrettin Altun, die Kritiken an der angeblich zögernden Vorgehensweise des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Zuge der Corona Pandemie scharf verurteilt.

„Die türkische Regierung bietet eine kostenlose allgemeine Gesundheitsversorgung und hat frühzeitig Investitionen in ihre Gesundheitsinfrastruktur getätigt, die sich jetzt auszahlen. Unsere Bemühungen bewirken eine Trendwende: Das tägliche Wachstum der neuen Fälle ist in letzter Zeit auf den niedrigsten Stand seit der Bestätigung des ersten Falls Anfang März gesunken, und die täglichen Entlassungen aus dem Krankenhaus übersteigen nun bei weitem die Zahl der neuen Fälle. Doch einige Kritiker kritisieren weiterhin Präsident Recep Tayyip Erdogan wegen seines „Fehlverhaltens“ bei der Bewältigung der Krise. Also, lassen Sie uns die Fakten überprüfen“, schreibt Altun.

Die Reformen und Investitionen, die durchgeführt worden seien, machten das Gesundheitswesen für mehr Menschen zugänglich. Die Türkei habe in ihr Gesundheitspersonal investiert und neue Krankenhäuser gebaut. Schon vor der Pandemie habe es Pläne für zehn weitere neue Krankenhäuser in den dichtesten städtischen Zentren der Türkei in Arbeit gegeben, so Altun.

„Infolgedessen haben wir nicht die gleiche Art von überwältigendem Druck auf unser Gesundheitssystem erfahren, der andere Länder behindert hat. Auch in Bezug auf unsere Testrate gehören wir zu den fünf führenden Nationen der Welt. Wir erkennen an, dass das bedeutet, dass unsere Infektionszahlen für eine gewisse Zeit hoch sein werden – denn es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen mehr Tests und mehr positiven Fällen, das ist kein großes Geheimnis – aber es gibt auch keinen verantwortungsvollen Weg, dies ohne Massentests unter Kontrolle zu bringen“.

Um den Schlag für die Unternehmen und Haushalte abzufedern, habe die Regierung die Zahlung der Schulden verschoben und die Steuern gesenkt und stelle allen Unternehmen 36-monatige Festzinskredite mit Zahlungsaufschub zur Verfügung. Darüber hinaus gewähre sie bedürftigen Familien direkte finanzielle Unterstützung.

Nach der Ankündigung eines Unterstützungspakets für Unternehmen in Höhe von 100 Milliarden Lire (14,7 Milliarden Dollar) planen wir auch, dem Staatsfonds die Übernahme von in Not geratenen Privatunternehmen zu erleichtern. Die Kritiker ignorieren diese Tatsachen bequemerweise. Wir bieten auch eine kostenlose allgemeine Gesundheitsversorgung für unsere Bevölkerung an – was die Kritiker oft ignorieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir das Virus erfolgreich bekämpfen wollen, und viele Experten stimmen dem zu: Länder ohne dieses Virus sind stark benachteiligt.

Die Türkei sei eines der wenigen Länder der Region, das eine universelle Gesundheitsversorgung anbiete.

Nachdem wir ab 2003 viel Zeit auf die Reform des Systems verwendet haben. Wie das New England Journal of Medicine feststellte, haben wir eine „ehrgeizige Reform des Gesundheitssystems in Angriff genommen, um große Ungleichheiten bei den Gesundheitsergebnissen zu überwinden und alle Bürger vor finanziellen Risiken zu schützen“. Innerhalb von 10 Jahren hatte sie eine universelle Gesundheitsversorgung und bemerkenswerte Verbesserungen der Ergebnisse und der Qualität erreicht“.

Auch sozial distanzierende Maßnahmen würden ernst genommen. Die Türkei habe zügig alle internationalen Flüge gestoppt und Inlandsreisen eingeschränkt. Schulen, Bars und Cafés geschlossen und Massengebete ausgesetzt worden. Um den Ausbruch einzudämmen, gebe es an den Wochenenden Ausgangssperren in größeren Städten. Besondere Aufmerksamkeit habe man gefährdeten älteren Bürgern gewidmet.

Wir waren eines der ersten Länder, das Reisen mit den vom Virus betroffenen Nationen einschränkte und schließlich verbot. Wir begannen sofort direkt auf den Flughäfen mit der Untersuchung der Passagiere auf Symptome, bevor wir später alle Reisen stoppten. Wir diskriminierten die Menschen nicht aufgrund ihres Herkunftslandes und schützten sie gleichzeitig vor der Krankheit. Wir brachten viele syrische Flüchtlinge zurück, die an der Grenze zu Griechenland warteten, um einen Ausbruch unter ihnen zu verhindern. Wir trafen Vorkehrungen in den Flüchtlingslagern und unter den Binnenvertriebenen in Nordsyrien.. Obwohl wir das Coronavirus mit angespannten Mitteln bekämpfen, erkennen wir auch an, dass es eine kollektive Anstrengung sein sollte und kein Land in diesem Kampf allein gelassen werden sollte. Die Türkei hat medizinische Hilfsgüter in viele Länder geschickt, darunter Italien, Spanien, Iran, Kosovo, Bosnien, Serbien, Montenegro und Nord Mazedonien, um nur einige zu nennen.

Besondere Aufmerksamkeit sei gefährdeten älteren Bürgern gewidmet worden.

Zu ihrer eigenen Sicherheit haben wir die Bewegungsfreiheit unserer Bürger im Alter von 65 Jahren und älter eingeschränkt, indem wir dafür sorgten, dass alle ihre Bedürfnisse von den örtlichen Behörden erfüllt wurden. Wir haben unsere Alten und Jungen nicht vergessen. Wir gingen sogar noch weiter, indem wir uns sogar um die Bedürfnisse unserer Straßentiere kümmerten. All dies war geleitet von den klaren Anweisungen unseres Präsidenten Erdogan und der ständigen Betonung eines menschenzentrierten und humanen Ansatzes bei der Bewältigung dieser Herausforderung.

Es sei wichtig, die Reaktion der Türkei auf die COVID-19-Pandemie zu prüfen.

Es kommt darauf an, ob die Türkei in der Lage ist, mit dieser Pandemie richtig umzugehen. Die Türkei ist der Grenzübergang zwischen Europa und Asien, sie grenzt an den Iran – wo die Besorgnis über das Virus nach wie vor groß ist – und in Istanbul befindet sich einer der größten und an den stärksten frequentierten Flughäfen der Welt. Alle Regierungen sollten jetzt und über viele Jahre hinweg bereit sein, ihren Umgang mit der Krise zu überprüfen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist und was getan werden kann, um einen solchen Ausbruch in Zukunft zu verhindern.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/5Jhj3A1xmC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020

Auch interessant

– Corona-Pandemie –

Türkei-Deutsche bezeichnen Medienberichte als unwahr

Der ehemalige Axel-Springer-Mitarbeiter Holger Vorbeck (73) aus Hamburg schildert in einem Kommentar seine Eindrücke zur deutschen Berichterstattung über die Türkei. Es werde massiv gegen die Türkei Stimmung gemacht. Das meiste davon sei „schlicht die Unwahrheit und frei erfunden“.