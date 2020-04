Türkei: Erdogan sendet Ostergrüße an Christen

Während bei uns in Deutschland Botschaften der Kanzlerin oder des Bundespräsidenten an Muslime starke Irritationen in der Bevölkerung hervorrufen, gehört dies in der Türkei schon lange zur Tradition. So hat der türkische Staatspräsident auch dieses Jahr wieder eine Osterbotschaft gesendet und den Christen zum Osterfest gratuliert.

„Die Kultur des Zusammenlebens auf anatolischem Boden wird heute, wie in der Vergangenheit, Frieden und Brüderlichkeit festigen und uns in eine strahlende Zukunft tragen“, sagte er.

Die Koexistenz verschiedener Religionen in der Region seit Hunderten von Jahren sei ein Beispiel für die Welt, fügte der Erdogan hinzu. Die Türkei werde weiterhin alles tun, dass türkische Bürger christlichen Glaubens ihre Religion frei ausüben könnten.

Er dankte den christlichen Bürgern zudem für die Unterstützung der Solidaritätskampagne der Türkei gegen den Ausbruch des Coronavirus.

Auch christliche Stiftungen in der Türkei beteiligen sich an dem von Präsident Erdogan eingerichteten Solidaritätsfonds für Betroffene der Corona-Pandemie. Wie Vatikan News berichtet, unterstützte die armenische Kirche die Kampagne mit umgerechnet 60.000 Euro, die syrisch-orthodoxe rund 14.000 Euro und die Stiftung des ökumenischen Patriarchates von Konstantinopel mit 41.000 Euro.

Erdogan hatte Ende vergangenen Monats die „Nationale Solidaritätskampagne“ zur Förderung des Kampfes gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus ins Leben gerufen. Die Gelder sollen auch Menschen zugute kommen, die nun in ihrem Alltag massive wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, berichtet Vatikan News weiter. Erdogan selbst habe sieben seiner Monatsgehälter für den Fonds gespendet.

Christen begehen Ostern als die Zeit der Kreuzigung und der drei Tage später folgenden Auferstehung Jesu.

